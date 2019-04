LUIS FABIAN GALESIO, FIDANZATO IVANA ICARDI/ “Flirt con Onestini? So che mi rispetti”

Luis Fabián Galesio è il fidanzato di Ivana Icardi, concorrente del Grande Fratello 16. La sorella di Mauro Icardi all’interno della casa continua a far parlare di sè, ma questa volta non per il rapporto con il fratello e la cognata Wanda Nara. Dopo la diffida inviata dalla moglie, procuratrice sportiva dell’attaccante dell’Inter, Ivana questa volta ha attirato l’attenzione per l’amicizia con Gianmarco Onestini. All’interno della casa del GF16 sembrerebbe essere nata una particolare sintonia e complicità tra la 24enne argentina e il fratello di Luca Onestini. Un avvicinamento che in tanti, fuori dalla casa, hanno definito un vero e proprio flirt. Nulla di strano, se non fosse che Ivana Icardi è felicemente fidanzata con Luis Fabian Galesio, attaccante del Città di Messina che sui social in queste ore ha preso le difese della sua amata.

Luis Fabian Galesio: “Ivana Icardi conosco il tipo di donna che sei”

Fuori dalla casa Luis Fabian Galesio ha deciso di commentare quanto sta succedendo al Grande Fratello 16 tra la fidanzata Ivana Icardi e Gianmarco Onestini. L’attaccante del Città di Messina non ha alcun dubbio sulla sua amata con cui è felicemente fidanzato da circa tre anni. Una storia d’amore importante che il calciatore è pronto a difendere da tutto e tutti. Per questo motivo ha deciso di far sentire forte e chiaro la sua voce pubblicando una serie di storie su Instagram in cui ha detto di non essere affatto preoccupato di questo avvicinamento tra la fidanzata e Gianmarco Onestini. “Possono dire mille cose su di te ma so che non è così, conosco il tipo di DONNA che sei e il rispetto che hai per me. Lo stesso che io ho per te” ha detto l’attaccante, che poi ha concluso il suo messaggio scrivendo: “Presto saremo di nuovo insieme, ti amo e sono molto orgoglioso di te”. Non solo, Galesio ha anche scritto: “ L’amore può tutto, nonostante i dubbi e quello che diranno” e durante l’ultima partita le ha anche dedicato un goal!

Ivana Icardi e Gianmarco Onestini: è solo amicizia?

Intanto all’interno della casa del Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini e Ivana Icardi hanno avuto un chiarimenti. Dopo la festa texana, l’argentina ha cercato un confronto con il fratello di Luca Onestini dopo quanto successo in settimana: “O non ci parliamo più, o rimaniamo amici come lo siamo sempre stati!”. Gianmarco allora ha replicato: “Sembra che tu sei venuta qui per litigare, io non voglio” sottolineando come l’atteggiamento di Ivana sia cambiato dopo che è stata nominata dal gruppo. Le parole di Onestini però non hanno fatto piacere alla Icardi, che ha replicato dicendo: “La prima settimana stavo male, ero triste, mi mancava il mio fidanzato, pensavo ai problemi con la mia famiglia. La seconda settimana ho deciso di adattarmi al gruppo, di stare con tutti e tu non lo accetti perché pensi che lo abbia fatto solo per il fatto che adesso sono in nomination. Ti dicono delle cose e tu credi a queste persone. Dimmi chi sono! Perché credi agli altri e non credi a me?”. Allora Onestini ha riposto: “Io ti ho fatto un discorso semplice, ti ho detto un mio pensiero, non me lo ha detto nessuno. Stai tranquilla e non ti preoccupare!”. Poi i due si sono abbracciati siglando una sorta di pace.



