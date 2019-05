Luis Fabian Galesio, fidanzato Ivana Icardi/ Lei torna al GF16 per Gianmarco e lui…

Ivana Icardi ha deciso di tornare nella Casa del Grande Fratello 16 per un chiarimento con Gianmarco Onestini. Un colpo di scena inaspettato, soprattutto visto quanto accaduto la scorsa settimana. Prima di lasciare la Casa, Ivana ha rivisto il suo fidanzato Luis Fabian Galesio e tra i due un appassionato bacio ha cancellato i dissapori nati anche a causa di Gianmarco. Il bacio e la conseguente uscita dalla Casa sembrava avesse messo fine ad ogni possibile speculazione sul probabile flirt con Onestini. Eppure le cose sono andate diversamente visto quanto accadrà tra poco nel corso della diretta del Grande Fratello 16. Forse a mettere zizzania nella coppia sono state le rivelazioni fatte da Valentina Vignali nella Casa in merito ad un orecchio “leccato” da parte di Ivana proprio a Gianmarco.

IVANA ICARDI HA “SCELTO” GIANMARCO ONESTINI? LUIS FABIAN GALESIO…

Parole che Ivana Icardi, a Domenica Live, ha smentito. “Ma cosa vuole da me, in tre settimane nella casa non ci siamo mai dette neanche una parola – ha dichiarato a Domenica Live la sorella del calciatore Mauro Icardi – e ora deve parlare di me”. Eppure le voci potrebbero aver scatenato qualcosa di inaspettato subito dopo lo spegnimento dei riflettori, tra Ivana e il fidanzato Luis Fabian Galesio. Che Ivana abbia davvero capito di essere presa da Gianmarco Onestini? E che questo abbia portato Ivana a chiudere col suo fidanzato Luis? Tra poco scopriremo quello che ha portato Ivana a fare questo gesto che la d’Urso ha svelato essere ben poco apprezzato da Galesio.

