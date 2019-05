Macchina della verità a Domenica Live/ A chi? Quell’ipotesi su Mark Caltagirone…

Oggi, 19 maggio, Domenica Live chiude i battenti per questa edizione con una puntata ricca di colpi di scena. Venerdì, a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha annunciato un grande ritorno per l’appuntamento di oggi: quello della Macchina della verità. A Domenica Live, quest’oggi qualcuno si sottoporrà al test per mettere in luce alcuni aspetti evidentemente oscuri o poco chiari al pubblico. Ma di chi si tratta? Chi dovrà mettersi alla prova con questo test? La conduttrice ha preferito restasse una sorpresa sino all’inizio della puntata eppure è possibile fare ipotesi di fronte agli ultimi rilevanti gossip. La prima e più diffusa ipotesi è che a sottoporsi alla Macchina della verità a Domenica Live sia qualcuno che sappia o abbia qualcosa a che fare con Mark Caltagirone, il presunto fidanzato (o ex) di Pamela Prati.

MACCHINA DELLA VERITÀ: DAL CASO MARK CALTAGIRONE AL TRADIMENTO DE ANDRÈ

Una delle agenti di Pamela Prati potrebbe infatti essere la protagonista della Macchina della Verità di oggi a Domenica Live. Difficile infatti pensare che a sottoporsi al test sia la stessa Parti (visto quanto accaduto a Live non è la d’Urso), o addirittura Mark Caltagirone. Ma è possibile che un volto molto importante nella vicenda decida di mettersi alla prova in questo senso per fare un po’ di chiarezza. Altra possibilità, invece, è che a sottoporsi alla Macchina della Verità possa essere il fidanzato di Francesca De André. Giorgio Tambellini (che a Domenica Live dovrà fare anche i conti con una busta choc ai suoi danni), a fronte di quanto accaduto e per dimostrare la sua “innocenza” dal tradimento, potrebbe sottoporsi alla Macchina della verità che verrà poi mostrata a Francesca al Grande Fratello 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA