Mad Max: Fury Road/ Video, su Italia 1 il film con Tom Hardy (oggi, 17 maggio 2019)

Mad Max: Fury Road va in onda oggi, 17 maggio 2019, su Italia 1 a partire dalle 21.30. Si tratta di un film d’azione/fantascienza prodotto tra Australia e Stati Uniti nel 2015 da Doug Mitchell, George Miller e PJ Voeten, diretto da George Miller, con una colonna sonora di Junkie XL. Nel cast troviamo attori di grande spessore con protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron. Il ruolo del protagonista Max è passato da Mel Gibson (che ha preso parte ai primi capitoli della saga) a Tom Hardy. Hardy, ultimamente attore di enorme successo sia al cinema che in tv, è noto per aver recitato a film di rilievo come Black Hawk Dawn nel 2001, in Warrior, nel 2008, in Revenant – Redivivo, a fianco di Leonardo DiCaprio nel 2015, nell’iconico Inception (2010), in Dunkirk nel 2017, nel recente Venom (2018) e nella serie tv Taboo (2017).

Mad Max: Fury Road, la trama del film

Mad Max: Fury Road è il quarto capitolo di una fortunata serie post-apocalittica iniziata alla fine degli anni ‘70. La serie vede protagonista Max Rockatansky, un poliziotto che opera in un mondo ormai avviato alla distruzione. Prima di Fury Road la serie si compone dei film Interceptor (1979), Interceptor – Il guerriero della strada (1982) e Mad Max oltre la sfera del tuono (1985), nei quali Max è interpretato da Mel Gibson. Ambientato in una realtà post-apocalittica, e per questo appartenente al genere distopico, Mad Max: Fury Road narra le vicende di Max Rockatansky (Tom Hardy), un ex poliziotto che ormai ha perso tutto. Durante uno dei soliti viaggi nel deserto, Max viene catturato da un gruppo di banditi, i Figli di Guerra, violenti e dispotici. Le loro riserve di acqua li rende potenti presso le comunità, poiché l’acqua è un bene rarissimo. Lo scopo della cattura di Max è quella di rubargli il sangue per rafforzare i Figli della Guerra malati e feriti, ma l’alleanza con Furiosa (Charlize Theron), un membro di Figli della Guerra, porterà Max a scontrarsi contro questo pericoloso clan.

