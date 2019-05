Maddalena Corvaglia/ La “bagnina” perfetta: ecco perché (Che fuori tempo che fa)

Maddalena Corvaglia sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio nel corso di Che fuori tempo che fa, in onda oggi nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Rai. Proprio di recente, con gli ultimi scatti condivisi su Instagram ha fatto impazzire gli estimatori. Con quel fisico tonico e muscoloso, l’ex velina ha indossato i panni di una bagnina perfetta. L’ex velina posa in versione Baywatch e su Instagram scrive: “Tranquilli ragazzi, le spiagge sarde sono al sicuro sotto l’occhio vigile della vostra Pamela Nazionale”. Più sexy che mai in costume da bagno, la bella salentina fa strage di cuori, tra chi le chiede aiuto (“Affogo! Ti prego salvami!”) e chi invece si domanda: “E’ prevista la respirazione bocca a bocca?”. La showgirl si dedica allo sport anche in spiaggia e, nel corso del suo allenamento si diverte a condividere sul suo account ufficiale, alcuni scatti in pose acrobatiche, con il fisico scolpito in bella mostra. Bellissima e accattivante, tramite i suoi post, non sacrifica nemmeno l’autoironia: un mix certamente stupefacente che fa impazzire i follower.

Maddalena Corvaglia a Che fuori tempo che fa

Maddalena Corvaglia è una vera e proprio wonder woman. L’ex velina di Striscia la Notizia ed ex moglie del chitarrista Stef Burns, tornerà questa sera su Rai1, per prendere parte al salotto di Fabio Fazio, durante Che fuori tempo che fa. Amata dal pubblico per merito del suo carattere estroverso e solare, ha deciso di lasciare l’Italia per andare a vivere in America, dove con l’amica Elisabetta Canalis ha aperto una palestra. Nata a Galatina nel 1980, è nata il 12 gennaio sotto il segno del Capricorno. Papà avvocato e mamma insegnante, la passione per il mondo dello spettacolo non l’ha ereditata da loro. Appena raggiunta la maggiore età si è iscritta a qualche casting, provando anche come di Velina per Striscia la Notizia. Ottenuto il suo ruolo televisivo al fianco dell’amica Elisabetta Canalis, proprio in quel periodo ha trovato anche l’amore con Enzo Iacchetti, più grande di lei di ben 28 anni. Dopo la fine della loro storia ha sposato il chitarrista Stef Burns ed è diventata mamma di Jamie Carlyn Birnbaum. Nel 2017 però, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Dal 2018 è fidanzata con l’immobiliarista Alessandro Viani.

