Made in Sud 2019/ Edoardo Bennato e Marco Maddaloni ospiti dell’ultima puntata

Lunedì 13 maggio alle 21.20, su Raidue, va in onda l’ultima puntata di Made in Sud 2019. Si conclude così una stagione trionfale per lo show comico di Raidue che, grazie alla conduzione di Stefano De Martino e Fatima Trotta, grazie alle incursioni irriverenti di Biagio Izzo e agli sketch di tutti i comici che hanno dato vita a 200 ore di divertimento hanno portato a casa ascolti importanti con una media dell’8,8% e oltre 1 milione 800mila spettatori, con puntate che hanno sfiorato il 10 di share, con picchi al 13% e di ascolto di 2 milioni 900mila. “Made in sud 2019” è stato un grande varietà comico dal vivo che ha conquistato il pubblico di Raidue che ha portato a casa anche l’affetto del popolo dei social con oltre 2,3 milioni di interazioni. Uno show che ha regalato anche diversi momenti musicali con le coreografie di Fabrizio Mainini e la musica di Frank Carpentieri.

MADE IN SUD 2019: EDOARDO BENNATO E MARCO MADDALONI OSPITI

Per l’ultima puntata di Made in Sud 2019, saliranno sul palco due ospiti speciali come Edoardo Bennato e Marco Maddaloni. Il cantante, insieme a Rocco Hunt e Franco Ricciardi, è l’interprete della sigla scritta da Frank Carpentieri e scritta con Antonio De Carmine Principe e Nando Mormone. Come sempre, saliranno sul paco i comici che, in queste settimane, hanno dato vita a siparietti ispirati al Sud, all’Amore, al Mito, al Sogno, alla Favola, alla Mamma e all’America. Anche questa sera, dunque, ci saranno gli sketch de I Ditelo Voi, Matranga e Minafò, gli Arteteca, il comico siciliano Gianni Lattore e Floriana De Martino alias Patrizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA