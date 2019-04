Made in Sud 2019/ Puntata speciale a Pasquetta con Stefano De Martino e Fatima Trotta

Made in Sud non si ferma e va in onda anche il lunedì di Pasquetta, 22 aprile, con una puntata speciale. Alle 21.20 su Raidue, tornano in onda Stefano De Martino e Fatima Trotta con cui il pubbico potrà rivivere i momenti più divertenti della trasmissione comica della Rai dedicata ai comici del Sud Italia. Non mancheranno, anche questa sera, le incursioni di Biagio Izzo ed Elisabetta Gregoraci. Con l’arrivo sul palco di Stefano De Martino, Made in Sud ha conquistato una fetta nuova di pubblico, anche se, è stato registrato un calo di ascolti rispetto alle prime puntate. L’appuntamento della settimana scorsa, comunque, ha incollato davanti ai teleschermi 1.905.000 spettatori pari al 9.1% di share. Ascolti buoni che saranno confermati questa sera?

MADE IN SUD 2019: IN ONDA I MOMENTI PIU’ DIVERTENTI

La forza di Made in Sud 2019 è rappresentata dai numerosi comici che si alternano sul palco nel corso della serata. Questa sera andranno così in onda gli sketch che sono piaciuti di più al pubblico. Ci sarà spazio per i siparietti di Antonio D’Ausilio e Francesco Paolantoni così come per quelli di Luisa Esposito e Floriana De Martino che porteranno in scena la coppia Donna Annalisa e Patrizia. E ancora spazio ai “figli dei separati” Manu e Luca, e ai tre chirurghi interpretati da I Ditelo Voi. Non mancheranno, poi, i siparietti tra Stefano De Martino e Peppe Iodice che, nel corso delle varie puntate di Made in Sud 2019, hanno spesso ironizzato sul gossip intorno alla vita privata del conduttore napoletano, in particolare sul presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

MADE IN SUD 2019: ULTIMA VOLTA PER ELISABETTA GREGORACI

La puntata speciale di Made in Sud 2019 sarà l’occasione per rivedere sul palco anche Elisabetta Gregoraci che, in diretta, ha confermato il suo addio alla trasmissione di Raidue nonostante l’affetto dei fans che avrebbero voluto vederla ancora sul palco del programma che ha tirato fuori anche il lato più ironico e divertente della sua personalità. “Ho fatto 101 puntate, otto anni con questa grande famiglia e quindi grazie a tutta la squadra di Made in Sud. E grazie al pubblico che ci ha premiato in questi otto anni. Grazie per il vostro affetto”, ha spiegato la Gregoraci che, per il momento, non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi.



