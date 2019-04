Made in Sud 2019/ Tre nuovi appuntamenti con Stefano De Martino e Fatima Trotta

Dopo la puntata speciale trasmessa nel giorno di Pasquetta e che ha ripercorso i momenti più divertenti della nuova stagione, lunedì 29 aprile, in prima serata su Raidue, Stefano De Martino e Fatima Trotta tornano a condurre una nuova puntata di Made in sud 2019 che, grazie al successo ottenuto in queste settimane, andrà in onda fino a metà maggio. Il pubblico della seconda rete della Rai, così, potrà divertirsi insieme ai comici che, per tutta la serata si alterneranno sul palco degli Studi Rai di Napoli, con nuovi sketch e gag divertenti. Un riconoscimento importante non solo per Fatima Trotta, conduttrice storica della trasmissione, presente sin dalla prima edizione, ma soprattutto per Stefano De Martino che, dopo l’addio a canale 5, sta trovando la propria strada in veste di conduttore.

MADE IN SUD 2019: GAG ISPIRATE ALLE FAVOLE

Quello odierno è un appuntamento imperdibile con Made in Sud 2019 che farà divertire non solo gli aduti, ma anche il pubblico più giovane con gag divertenti e sketch tutti nuovi ispirati al mondo delle favole. Nel corso della serata, tuttavia, non mancheranno i momenti ballerini e musicali. Già nelle precedenti puntate, infatti, Stefano De Martino e Fatima Trotta, oltre a presentare i vari comici della serata, si sono messi in gioco esibendosi in coreografie realizzate da Fabrizio Mainini e ballando con il corpo di ballo della trasmissione. Lo stesso accadrà questa sera con le musiche curate da Frank Carpentieri. Quali comici, invece, saliranno sul palco? Andiamo a scoprire insieme tutti i nomi.

MADE IN SUD 2019: LA SCALETTA

Grandi comici sul palco della puntata del 29 aprile di Made in sud 2019, a partire dalla coppia “padre figlio” interpretata da Antonio D’Ausilio e Francesco Paolantoni. Spazio, poi, ai monologhisti Ciro Giustiniani, Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Antonio Giuliani e Marco Capretti. E ancora: i “neo genitori” Arteteca; Matranga e Minafò con Gianni Lattore de “I Respinti” ; Manu e Luca; I Ditelo Voi nelle vesti dei simpatici chirurghi e poi con i personaggi del condominio di “Tra – sit”; Enzo e Sal; la signora “Romilda” Maria Bolignano; Mino Abbacuccio nee vesti dell’amico degli animali; il “ parcheggiatore” Tommy Terrafino; Max Cavallari ; il ballerino “Roberto Bollicine” Mariano Bruno; Luisa Esposito e Floriana De Martino; Francesco Albanese; Gino Fastidio; Ettore Massa; i Radio Rocket; Emiliano Morana; la” influencer” Roxy Colace; il professore Enzo Fischetti. Infine, non mancheranno Peppe Laurato con Rosaria Miele, Nello Iorio e Peppe Iodice, pronto a disturbare il pubblico, ma anche a stuzzicare Stefano De Martino sul suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA