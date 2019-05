Madonna, Eurovision 2019/ Video, esibizione con polemiche: ecco perché

Madonna è stata l’ospite d’onore dell’Eurovision Song Contest 2019, trasmesso ieri sera su Rai1 con la sua finalissima. Lo spettacolo si è concluso con la vittoria di Duncan Laurence con il brano dal titolo “Arcade” in gara per l’Olanda che ha vinto l’edizione trasmessa da Tel Aviv. Al secondo posto si è classificata l’Italia con “Soldi” di Mahmood (premiato anche per la miglior canzone dalle delegazioni), battuto proprio sul finale della gara dopo essere stato in testa per buona parte della competizione, facendoci sognare. Dopo le molte polemiche, Madonna si è portata a casa una esibizione in grande stile, da perfetta regina del pop. Per lei, l’interpretazione di due brani, uno storico e uno tratto da “Madame X”, il suo nuovo album in uscita il prossimo mese. Lo show della divina ha lasciato gli estimatori increduli ed ammirati come sempre ma, tradizione insegna, non sono mancate nemmeno le provocazioni: andiamo a scoprire per quale motivo.

Madonna ospite dell’Eurovision Song Contest 2019

Madonna ospite d’onore all’Eurovision Song Contest, è salita sul palcoscenico con le bandiere di Israele e della Palestina. Non sono mancate le polemiche per l’esibizione della pop star americana: una bandiera israeliana compariva sulla schiena di un ballerino mentre quella palestinese era presente su quella di un’altra, con i due che si sono avvinghiati al termine della canzone. E’ stato questo il messaggio lanciato da celebre popstar. “La musica ha il potere di mettere insieme le persone”, ha ricordato sul palcoscenico. L’Unione europea di radiodiffusione (Ebu) ha poi precisato tramite la diffusione di un comunicato di non aver approvato anticipatamente l’esposizione delle bandiere israeliana e palestinese nell’esibizione di Madonna durante l’Eurovision. Quella parte dello show infatti, non era comparsa durante le sue prove, ha precisato la Ebu citata dal Times of Israel. “L’Eurovisione song contest – ha ribadito – è un evento non politico, e Madonna ne era conoscenza”. Sul palcoscenico, la celebre artista ha cantato “Like A Prayer” e “Future” (brani dell’ultimo CD). Ecco a seguire l’esibizione del primo celebre brano.





