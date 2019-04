Madre biologica Serena Rutelli, chi è/ Perché ha abbandonato lei e la sorella Monica?

Chi è la madre biologica di Serena Rutelli e Monica?

Una lettera che recapitata alla redazione di Domenica Live, potrebbe svelare il mistero sul passato della giovane figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, inquilina nella casa del Grande Fratello 2019 e ancora ignara di ciò che accadrà nella sua vita a partire da questa sera. La misteriosa donna, che ha abbandonato Serena e sua sorella Monica quando entrambe erano molto piccole, ha scritto una lettera a Barbara D’Urso, il cui contenuto resterà segreto fino all’apertura in diretta di questa sera. Ciò che è certo, come confermato proprio dalla conduttrice di Canale 5, è che la madre naturale spera di poter incontrare sua figlia e parlarle, dopo il silenzioso e inspiegabile addio degli anni passati. Serena Rutelli non ha alcun ricordo di sua madre e non sa chi sia. L’unico evento che la lega ancora a lei è quell’addio a cui ancora non ha dato una risposta.

Serena Rutelli e Monica lasciate alle cure del padre poi l’arrivo in casa famiglia

Della madre biologica di Serena Rutelli, a cui Barbara D’Urso ha assegnato un nome fittizio, Maria, sappiamo ben poco. Ciò che è certo è che molti anni fa ha abbandonato le sue bambine ancora molto piccole, lasciandole alle cure del padre, che successivamente, resosi conto di non essere in grado di occuparsi di loro, le ha affidate alle cure di una casa famiglia. Da quel momento in poi Serena e sua sorella Monica non hanno avuto alcun contatto né con la loro madre né con il padre e di fatto, come da prassi in questi casi, con il passare del tempo sono state dichiarate adottabili. Tuttavia, dopo tre anni dal loro ingresso nell’istituto di suore, per le due ragazze è arrivato l’annuncio più bello, quello di una mamma e di un papà, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, disposti a prendersi cura di loro.

La madre biologica di Serena Rutelli “vive una vita non facile”

Serena Rutelli non vede e non sente la sua madre biologica da quando era soltanto una bambina, ma questa sera, a causa della lettera che la donna le ha fatto recapitare, potrebbe scegliere di riaprire quel triste capitolo del suo passato. Un capitolo che potrebbe risultare più doloroso del previsto, dal momento che la donna che l’ha messa al mondo, attualmente, è in contatto con la redazione del Grande Fratello 2019 attraverso una persona che si occupa di lei. Barbara D’Urso ha infatti svelato in un lungo comunicato che questa persona “vive una vita non facile”, anticipando, seppur in maniera sibillina, che i problemi che l’hanno spinta ad abbandonare le sue figlie, potrebbero non essersi del tutto conclusi. Non resta che scoprire se Serena Rutelli, oggi tra gli inquilini della casa del Grande Fratello 2019, accetterà di ascoltare le sue parole a distanza di molti anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA