Madre Natura, chi è/ Alba Vejseli prende il posto di Sara Croce? (Ciao Darwin 2019)

Chi è Madre Natura? Domanda solitamente filosofica, ma in realtà oggi concreta come non mai. Non può mancare, infatti, una Madre Natura d’eccezione anche in questa nuova puntata di Ciao Darwin 8 – Terre desolate. Che sia bionda, mora o rossa, poco importa, l’imperativo è che sia bella da incantare la platea. Dopo Sara Croce, la modella italiana dai capelli biondi che ha conquistato, con le sue curve da capogiro, il cuore di milioni di telespettatori, la palla questa sera passerà a una nuova protagonista. Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, la settima Madre Natura dovrebbe essere Alba Vejseli, modella albanese dai magnetici occhi azzurri. Grazie al suo lavoro, la bella Alba ha già avuto modo di conoscere il nostro paese, come dimostrano le campagne pubblicitarie sul lago di Braies o nell’entroterra pugliese. Alta 1,74 cm e dal fisico statuario, la vera arma di seduzione di Alba sono senza dubbio i suoi occhi chiari, in contrasto con i lunghi capelli scuri. Sarà davvero lei la nuova bellezza che questa sera farà sognare milioni di italiani?

Da Ema Kovac a Vanja Josic

Dopo la biondissima Ema Kovac, modella di origini croate da tempo residente a Milano, a Ciao Darwin – Terre desolate si sono susseguite altre cinque protagoniste in tutto. A calarsi nei panni di Madre Natura nella seconda puntata è stata Vanja Josic, una top model dai capelli castani originaria di Belgrado. “È stato incredibile“, ha spiegato la Josic ai microfoni del programma di Paolo Bonolis, dove ha inoltre ammesso che di questa sua “bellissima esperienza” ricorderà in particolare lo sketch con Luca Laurenti in abito da sera nero e tacchi a spillo. La modella si è inoltre resa protagonista involontaria di un divertente siparietto proprio con il conduttore: “Alcune volte non riuscivo a sentire bene Paolo (Bonolis, ndr) da là sopra – ha spiegato la modella – quindi a un certo punto l’ho visto girarsi verso di me e sentire ‘Madre Natura!’, ho capito che era il mio momenti di girare il globo“.

Cicelys Zelies: “A Ciao Darwin ero in famiglia”

A un passo dalla settima puntata di Ciao Darwin – Terre Desolate, vige ancora il più stretto riserbo sull’identità della nuova Madre Natura. Quale modella prenderà il posto che solo poche settimane fa è stato della top model cubana, ma italiana di adozione, Cicelys Zelies? In attesa di scoprirlo, ripercorriamo le protagoniste più in vista dell’ultima stagione, a cominciare proprio dalla Zelies, che a Napoli, la città dove vive da quando si è trasferita in Italia, è già diventata una vera super star. “A Ciao Darwin mi sentivo a casa, ero in famiglia praticamente – ha rivelato Madre Natura in un’intervista concessa a SuperGuidaTV – la pressione del pubblico? Non l’ho sentita tanto, visto anche le mie esperienze lavorative in altri programmi televisivi”. Anche Cicelys Zelies ha raccontato un divertente aneddoto sulla sua presenza nello show di Canale 5: “Ero troppo dietro quindi non ho visto tutta la puntata, non ho seguito i momenti del gioco delle squadre, perciò non ho capito tantissime cose, tanto è vero che Paolo – ha spiegato la modella cubana – due o tre volte mi ha chiesto di girare la palla e non sentivo niente”.

L’esperienza di Sara Croce

È Sara Croce l’unica Madre Natura italiana della nuova edizione di Ciao Darwin 2019. In un’intervista concessa a Vincenzo Mele per Superguoidatv.it, la modella di Garlasco ha spiegato di aver provato “un’emozione unica” e che la sua presenza nello show di Paolo Bonolis è stata “un’esperienza bellissima“. “Luca e Paolo sono i miei idoli da sempre. Quando li ho visti mi sono quasi messa a piangere. Sono come li vedi in televisione, simpatici e ti mettono a tuo agio“, ha spiegato Sara Croce, che non ha nascosto di essersi divertita moltissimo nei panni della madrina dello show. Per il futuro spera di poter lavorare ancora al fianco del duo più divertente della tv, ma non nasconde di avere poco da raccontare sulla sua esperienza, dal momento che “Madre Natura deve stare chiusa in camerino perché nessuno può vederla“. Per lei un successo senza precedenti, soprattutto tra i commenti sui social: “Sono contentissima e non me l’aspettavo. Quando vado a leggere i commenti sotto la foto postata dalla pagina di Ciao Darwin ci sono solo complimenti […] avere tutto questo calore mi rende davvero felice“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA