Madre Natura chi è?/ Ciao Darwin 2019, Michelle Sander al posto di Alba Vejseli

Spunta una indiscrezione in merito alla nuova Madre Natura che allieterà il pubblico maschile nel corso della nuova puntata di Ciao Darwin 8. Alla luce degli indizi finora emersi, SuperGuidaTv.it ha rivelato in anteprima colei che, con ogni probabilità, girerà la sfera ammaliando il pubblico in studio e da casa con la sua bellezza mozzafiato. La Madre Natura prescelta per la puntata che vedrà contrapposti i tifosi della Juventus contro tutti gli altri, secondo il noto portale sarà Michelle Sander. Il suo nome non è affatto nuovo, soprattutto per gli amanti del gossip che avranno avuto modo di apprezzarla non solo per le curve strepitose ma anche per le sue relazioni sentimentali con personaggi molto amati. Attuale fidanzata del calciatore della Spal, Andrea Petagna, Michelle ha avuto anche una relazione con Niccolò Bettarini, il figlio maggiore di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Origini brasiliane, 21 anni, morta ed occhi verdi, Michelle Sander, conosciuta anche con l’appellativo di Michelly, è pronta a prendere il posto di Alba Vejseli, la modella 23enne che ha ‘indossato’ i panni della Madre Natura nel precedente appuntamento con Ciao Darwin. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Attesa per la nuova Madre Natura

Chi sarà la nuova Madre Natura di Ciao Darwin – Terre Desolate? Come ogni venerdì, sulla sua identità vige il più stretto riserbo, ma dal filmato di anticipazioni condiviso in anteprima, spuntano alcuni dettagli inediti. Dopo la bellissima Alba Vejseli, che ha fatto innamorare tutti grazie alla sua pelle color latte e ai suoi capelli castani, e a Sara Croce, bionda Madre Natura originaria di Galrasco che sui social ha ottenuto un successo senza precedenti, le porte del programma di Paolo Bonolis questa sera si apriranno quasi certamente a una protagonista mora, che farà sospirare i presenti grazie ai suoi lunghi capelli ondulati color castano. Per il momento, non abbiamo altri indizi sulla sua identità, ma il filmato di anticipazioni rivela in anteprima il colore del suo mini-bikini, che questa volta sarà ornato da fiori di colore rosso. E, naturalmente, non manca una inquadratura delle sue forme, anche questa volta rigorosamente mozzafiato.

Madre Natura, il nuovo volto dopo Alba Vejseli

Alta, curve mozzafiato, capelli lunghi e castani, pelle ambrata: sono queste le caratteristiche di colei che questa sera presenzierà alla nuova sfida di Ciao Darwin tra i Tifosi della Juventus e Tutti gli altri. La nuova Madre Natura prende il posto della 23 enne Alba Vejseli, una modella di origini metà greche metà albanesi, il cui motto è “Sii l’eroe di te stesso”. Della sua esperienza nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la Vejseli ha parato in un’intervista concessa a Vincenzo Mele per Superguidatv.it, dove ha rivelato: “Ciao Darwin rappresenta una delle esperienze lavorative più emozionanti di sempre per me, che porterò sempre nel cuore insieme alle mille risate fatte nel backstage”. La modella ha ammesso in inoltre di essere rimasta sorpresa dal successo ottenuto; ma a colpirla sono stati soprattutto i “vari articoli di giornale e il seguito sui social”, dove è stata accolta con grande entusiasmo.

Ema Kovac: “La popolarità non mi ha cambiata”

In attesa di scoprire l’identità della nuova Madre Natura di Ciao Darwin – Terre Desolate, il pubblico di Canale 5 non dimentica alcune tra le protagoniste più amate della stagione. Tra queste c’è la biondissima Ema Kovac, che sui social conta oggi oltre 115mila follower. Modella ed ex volto di Victoria Secret, la Kovac non nasconde di voler tornare, un giorno, a sfilare per il noto brand e in una diretta su Instagram rivela: “Mi piacerebbe tantissimo”. D’altra parte, continua l’ex Madre Natura di Ciao Darwin 2019 “la vita è incredibile quindi può succedere di tutto!”; ma cosa è successo dopo l’ondata di popolarità che l’ha travolta nelle scorse settimane? “Io sono sempre la stessa – spiega Ema Kovac – non è che faccio fatica ad essere me stessa, mi viene naturale. Non penso di essere cambiata – aggiunge la modella – e non vorrei neanche perché penso di essere una persona abbastanza composta”.



