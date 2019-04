Magalli: “Volpe? Non parlo con le bestie”/ Video, Adriana replica: “senza rispetto”

Giancarlo Magalli ancora contro Adriana Volpe. Non c’è pace tra il conduttore de I Fatti Vostri e la collega che, dopo essersi scontrati nella trasmissione di Raidue, sono stati i protagonisti di un botta e risposta anche il giorno di Pasqua. Magalli, ospite della puntata di Non è l’Arena in onda su La7 il 21 aprile, infatti, ha lanciato una frecciatina ad Adriana Volpe che non è passata inosservata alle orecchie dei telespettatori e della stessa Adriana che ha prontamente replicato a Magalli con un video pubblicato su Instagram sotto il quale ha aggiunto un commento con cui ha tirato fuori la propria rabbia per l’atteggiamento del collega. Tutto è nato da una domanda di Massimo Giletti a cui Magalli ha risposto con parole che hanno scatenato la reazione di Adriana Volpe.

Magalli: “Adriana Volpe? Non parlo con le bestie”

Massimo Giletti ha chiesto a Giancarlo Magalli l’opinione di Adriana Volpe sulla possibilità che Ubaldo Pantani potesse prima o poi parodiarlo. La riposta del conduttore de I Fatti Vostri ha lasciato perplesso il conduttore di Non è l’Arena. “Non parlo con le bestie” ha replicato Magalli. “Non dica così di una donna che io amo, faccia il bravo” ha ribattuto Gileti mentre Magalli ha subito precisato: “No no, intendevo nel senso dell’animale, di che Volpe parlavi?”. Il commento di Adriana Volpe non è tardato ad arrivare. La bella conduttrice, infatti, su Instagram, ha pubblicato il video in questione scrivendo: “Non dica così di una donna che io amo, faccia il bravo”), Magalli ha subito precisato: “No no, intendevo nel senso dell’animale, di che Volpe parlavi?”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA