MAHMOOD/ Video, “Italia spero di non deluderti” (Eurovision 2019 finale)

C’è grandissima attesa per Mahmood e la finale dell’Eurovision Song Contest 2019, il concorso annuale canoro che quest’anno si svolge a Tel Aviv in Israele. La finale della 64esima edizione dell’Eurovision 2019 sarà trasmessa in prima serata su Rai1 con la partecipazione speciale di Flavio Insinna e Federico Russo. A rappresentare il nostro Paese è Mahmood con “Soldi”, la canzone che lo scorso febbraio ha trionfato sul palcoscenico di Sanremo 2019. Il cantautore sui social ha scritto un lungo messaggio ai fan e al pubblico italiano raccontando l’emozione poche ore prima della finale, che lo vedrà gareggiare con ventisei paesi. Tutti sono in gara per conquistare l’ambito trofeo che manca all’Italia da ben 29 anni, da quando nel 1990 Toto Cutugno con “Insieme” conquistò tutte le giurie.

Mahmood all’Eurovison: “Italia spero di non deluderti”

L’emozione è davvero tanta anche per Mahmood che si ritrova a calcare un palcoscenico prestigioso come quello dell’Eurovision Song Contest. A poche ore dalla finale, il cantante ha voluto scrivere sui social un lungo messaggio indirizzato ai fan e al suo paese: l’Italia. “Ciao. Sono un ragazzo di 26 anni nato e cresciuto a Milano sud. Ho fatto un po’ di mestieri nella mia vita ma ho sempre voluto fare musica. Domani sera canterò alla finale dell’ @eurovision e quando mi chiedono come ci sei arrivato quasi manco me lo ricordo. Canterò SOLDI. Forse l’avete già ascolta e riascoltata ma spero che chi non l’abbia ancora fatto riesca ad appassionarsi alla storia di una famiglia come tante. Italia spero di non deluderti. Un abbraccio da Tel Aviv”. Non solo, l’interprete a sorpresa è intervenuto durante l’ultima puntata de La Corrida per raccontare le sue emozioni a caldo.

Mahmood: “la carica è tanta, l’adrenalina è tanta”

A sorpresa il cantante di Soldi è intervenuto durante la finale de La Corrida di Carlo Conti in collegamento da Tel Aviv dove si sta svolgendo la 64esima edizione dell’Eurovision 2019. “Siamo appena stati sul palco… la carica è tanta, l’adrenalina è tanta”, ha detto in diretta da Tel Aviv” ha detto Mahmmod con Carlo Conti che dallo studio di Roma gli chiedeva come si trovasse a condividere questa magica esperienza con tante etnie e nazionalità diverse. “Devo dire che siamo molto uniti noi ragazzi. Tutti questi giovani concorrenti che vengono da tutte le parti dell’Europa ci fanno sentire proprio come se fossimo una cosa sola, perché siamo tutti molo uniti… ecco!” ha replicato il cantante pronto a giocarsi il tutto per tutto nella finale Eurovision 2019.





