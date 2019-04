MAISIE WILLIAMS/ Arya di Game of Thrones sulla scena “hot”: “Pensavo scherzassero”

Quando l’ha letto, Maisie Williams non ci poteva credere. E invece è successo davvero: Arya Stark ha perso la verginità. Con Gendry (Joe Dempsie), suo compagno di viaggio. Ma è solo la prima delle sorprese che David Benioff e Dan Wiss hanno in serbo per Game of Thrones 8, la stagione in cui – tra le altre cose – Jon Snow scopre la sua vera identità. Arya, al contrario, la perde, perché in quel modo non l’avevamo mai vista (né tantomeno pensata). Persino l’attrice che la interpreta si è detta stupita: “È interessante vedere un’Arya più umana del sito”, commenta ai microfoni di Entertainment Weekly. Quanto a lei, racconta che: “All’inizio, tutti hanno mostrato molto rispetto nei miei confronti. Nessuno vuole farti sentire a disagio perché nessuno vuole guardare tutto ciò che non dovrebbe guardare, il che a sua volta ti fa sembrare orribile perché tutti sono come…Vuoi che le persone agiscano in modo più normale”.

Maisie Williams e la telefonata di Sophie Turner

Per Maisie Williams, girare quella scena è stato imbarazzante. Ma anche solo leggere il copione: inizialmente, infatti, pensava a uno scherzo. “Avevano scritto delle sceneggiature che includevano scene fasulle in passato, quindi quando ho letto quella pagina li ho chiamati vantandomi di non essere caduta nella loro trappola. Loro mi hanno risposto: ‘No, quest’anno non abbiamo inventato scene finte‘”. David e Dan sono stati molto delicati: “Decidi tu cosa mostrare e cosa no”, le hanno detto. “Ho scelto così di non mostrarmi troppo. Non credo sia importante per Arya svelarsi in quel modo”. Sophie Turner, Sansa in Game of Thrones 8, è stata la prima ad avvertirla a riguardo: “Qualsiasi cosa tu stia facendo, corri a leggere quella scena del secondo episodio che ti riguarda”, le ha detto per telefono. “Così sono andata subito a leggere ed è stato tutto ciò che avrei voluto sapere sulla seconda stagione”.

