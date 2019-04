Malena e Irama stanno insieme?/ Lei nega a Pomeriggio 5: “Ero con lui perché…”

Si parla di gossip nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Tra gli ospiti di Barbara d’Urso c’è anche Malena, con la quale la conduttrice vuole fare chiarimento sulla presunta storia d’amore nata con Irama. Malena e il cantante, ex di Giulia De Lellis, stanno davvero insieme? Cosa ci faceva la pornostar nei camerini di Irama prima del suo concerto? La verità sembra essere ben lontana da quella che tutti credono e Malena lo spiega nei particolari. “Perché ero nei camerini? Ero lì perché ero stata invitata dagli organizzatori perché ho scoperto che tutti i ragazzi della band , prima di iniziare il concerto, hanno questo rito di dire più volte il mio nome, e non lo sapevo nemmeno io!” spiega l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che aggiunge “Hanno quindi questo rito che uniscono le mani e dicono il mio nome tre volte. Sono il loro portafortuna.”

Malena: “Sono molto felice di aver conosciuto Irama”

Incuriosita, Barbara d’Urso chiede allora a Malena come sia capitata e lei spiega: “Sono rimasta sorpresa anche io, perché è successo tutto all’improvviso. Sono stata contattata il giorno stesso del concerto e sono stata portata lì per fare la sorpresa dal vivo a tutta la band. Io non conoscevo Irama, non conoscevo nessuno. Sono stata catapultata dietro le quinte del concerto per fare questa sorpresa ai ragazzi”. Smentita ogni implicazione sentimentale, l’attrice hard si dice poi molto felice di aver conosciuto Irama: “È stato il primo artista che si è esposto pubblicamente, portandomi al concerto – e aggiunge – Io conosco diversi artisti però nessuno mai vuol far vedere la nostra amicizia, mi tengono sempre dietro le quinte. Invece Irama si è esposto contro ogni pregiudizio sul mio lavoro”.

