Malika Ayane/ Video, che occasione per l’artista! (Primo maggio Taranto)

È a Milano che nasce Malika Ayane, tra gli artisti del Concerto di Taranto, precisamente il 31 gennaio del 1984. L’artista è dunque italiana ma, come si può immaginare dal nome, ha origini marocchine dovute al padre (la madre è invece italiana). La giovane milanese ha sempre studiato musica, da strumenti come il violoncello al canto in conservatorio a Milano. La sua carriera artistica si deve però a Caterina Caselli, che la nota nel 2007 e riesce a far arrivare al pubblico e alla critica la sua personalità elegante e fresca, tanto che nel 2008 ella inizia a lavorare al suo primo disco che prende proprio il suo nome. L’album, naturalmente dell’etichetta discografica Sugar, vanta una serie di nomi importantissimi tra produttori, autori e arrangiatori, come Pacifico, Giuliano Sangiorgi e Paolo Conte, ma anche di collaborazioni internazionali come Tom Elmhirst, Tony Cousins e Vincent Mendoza. Il successo di Malika arriva però forte e chiaro con una canzone, Feeling Better, ai vertici delle classifiche per parecchi mesi successivi all’uscita è considerato un vero e proprio tormentone.

Malika Ayane, Concerto di Taranto: l’esplosione a Sanremo

La svolta di Malika Ayane, ospite Concerto di Taranto, arriva quando partecipa al Festival della canzone italiana nel 2009 col brano Come Foglie, per poi ritornarci l’anno successivo con Ricomincio da qui, vincendo sia il premio della critica Mia Martini che quello della Sala Stampa. Famosissimo durante quest’ultimo festival citato, l’episodio in cui l’orchestra butta in aria gli spartiti proprio in segno di protesta per l’esclusione di Malika dal podio di Sanremo. Insomma, in pochi anni la giovane ha conquistato il cuore di tutti con la sua spiccata personalità e particolarissima vocalità. Vi ritornerà nel 2013 con il singolo E se poi e due anni dopo nel 2015 con Adesso e qui (nostalgico presente), che le regala il podio, il terzo posto è ancora una volta il Premio della Critica. L’ultimo album pubblicato è quello dell’autunno 2018 Domino, preceduto da Naïf che le ha regalato una serie di tappe sold out nel tour estivo. Ebbene anche Malika Ayane sarà presente al Parco Archeologico delle Mura Greche per la sesta edizione del concerto a titolo gratuito dell’uno maggio a Taranto organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Chissà che non sarà l’occasione per l’artista di ritornare in scena più forte di prima.

Video “Quanto dura un’ora” di Malika Ayane





© RIPRODUZIONE RISERVATA