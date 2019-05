Malore Domenica Live/ Svenuta donna del pubblico caduta dalle scale, cosa è successo?

Secondo una segnalazione ricevuta dal sito LaNostraTV, pare che durante la registrazione di Domenica Live di ieri, una persona del pubblico si sia sentita male perdendo i sensi e cadendo dalle scale. “Come ci hanno segnalato alcuni spettatori che hanno assistito alla registrazione dell’ultima puntata di Domenica Live della stagione televisiva 2018/19, una signora del pubblico è caduta dalle scale perdendo i sensi”, scrive il collega Denis Bocca. Gli immediati soccorsi per comprendere lo stato di salute della signora, hanno fatto in modo che la stessa fosse portata via dallo studio dove si registrava l’appuntamento che vedremo in onda oggi, a partire dalle 17.20 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Già nelle passate settimane, si era palesata la possibilità di potere registrare alcune puntate del programma per via dei numerosissimi impegni di Barbara d’Urso. Ed infatti, la nostra ruspante conduttrice napoletana, conduce la bellezza di quattro programmi contemporaneamente, dividendosi tra Roma e Milano (il Grande Fratello 2019 va in onda proprio dalla Capitale).

Domenica Live, incidente in studio e puntata registrata

Lo svenimento della signora, sarebbe avvenuto tra un blocco e l’altro, durante i cinque lanci pubblicitari di Barbara d’Urso, svelando i cinque appuntamenti speciali con Domenica Rewind, in onda questa estate quando il programma andrà in vacanza (quindi il programma andrà in onda per altre due puntate prima di trasmettere per tutto il mese di giugno i cinque appuntamenti speciali in replica). Ieri la registrazione è stata particolarmente ricca di colpi di scena. A parte il malore della signora, portata immediatamente fuori, è successa un’altra cosa particolare. Così come si legge su Blogo, dopo il TG5 è stato mandato per sbaglio in onda, un “collegamento” proprio dagli studi di Cologno Monzese, “spoilerando” al pubblico la registrazione di quel momento che verrà trasmessa questo pomeriggio in “replica”. “Le previsioni del tempo sono pronte per essere mandate in onda, ma una brusca interruzione cancella la sigla di meteo.it (…) Appare improvvisamente lo studio di Domenica Live durante le registrazioni della puntata che andrà in onda domani alle 17:20, lasciando scoprire agli spettatori che in realtà di ‘Live’ c’è solamente il titolo del programma”, si legge su TVBlog.

