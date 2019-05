Mameli dopo serale di Amici/ Messaggio di Facchinetti: fan in delirio, ecco perché

Mameli è stato eliminato dal serale di Amici 2019 insieme a Umberto Gaudino. La sfida della settima puntata si era proprio aperta con il cantante che ha avuto modo di scontrarsi con il ballerino e portarsi a casa la sconfitta per la gioia di Loredana Bertè. Per merito del suo particolare genere musicale (lui fa musica indie, e in questo periodo va moltissimo) avrà sicuramente molto successo. Dopo l’eliminazione, raggiunto da Witty TV ha raccontato le emozioni a caldo, subito dopo la sconfitta. “Sono felice – queste le sue parole – perché ho fatto un percorso bellissimo, di grandi lotte per difendere quello che penso e quello che sono; è stato tutto veramente fantastico, quindi adesso mi godo il futuro sperando che sia bello. Sono felice: riabbraccerò la mia fidanzata, i miei genitori. Bello, veramente una bella storia. Me la sentivo perché ho già fatto tanti sforzi e quindi doveva arrivare questo momento, ma sono felice di aver lottato, lottato, lottato”. Ma come procederà fuori dal talent show più amato d’Italia?

Mameli dopo il serale di Amici: arriva la collaborazione con Facchinetti

Mameli dopo Witty TV è tornato anche sui social. E così, riprendendo possesso del suo account di Instagram, ha immediatamente scritto: “Che dire, Non so se non riuscirò a scrivere una cosa bella quanto vorrei. Abbiamo vissuto un percorso pazzesco, che non dimenticherò. Il viaggio è appena iniziato, grazie sempre vi voglio bene”. Tra i commenti di questo particolare post di ringraziamento, è comparso anche quello di Francesco Facchinetti: “Quando ci prendiamo una tisana?”, ha domandato. Molti fan, dopo avere visto l’ex Capitano Uncino, sono immediatamente impazziti di gioia. I beneinformati però, sapranno che il cantautore faceva già parte della scuderia di Facchinetti, anche poco dopo essere entrato ad Amici 18. Le collaborazioni celebri con i cantanti che escono dal talent, sono già note: da Riccardo Marcuzzo ad Irama e, a quanto pare, Mameli sarà il terzo.

