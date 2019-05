Mameli eliminato ad Amici 2019?/ Video, Loredana Bertè: “Hai finito le tue vite”

Mameli dentro o fuori? Potrebbe essere proprio il cantante dei bianchi il primo eliminato di Amici 2019 questa sera in una serata in cui più di uno potrebbe perdere il suo posto nella scuola. Il cantante ha rischiato tanto in queste settimane soprattutto per via di Loredana Bertè che non è convinta del suo talento, lo trova sempre uguale e monotono, incapace di cambiare registro o modo di cantare ma, soprattutto, convinto di essere nel programma solo per riuscire a promuovere il suo disco visto che i suoi inediti sono una priorità per lui. L’insistenza dei giorni scorsi si è trasformata in una possibile realtà in questo serale in onda oggi, quello che farà da semifinale di questa edizione. Mameli sarà eliminato dopo essersi salvato contro Valentina Vernia sabato scorso, oppure riuscirà a battere anche Umberto ballerino e suo compagno di casetta?

LO SCONTRO CON LOREDANA BERTE’

Il verdetto arriverà solo questa sera durante la nuova puntata di Amici 2019 ma in settimana il giudizio dei professori è già arrivato in casetta per Mameli e le cose non sono state del tutto positive. La stessa Loredana Bertè ha annunciato al cantante che la sua uscita è vicina e che, proprio come un gatto, sta terminando le sue vite e di questo lei ne è certa soprattutto per via del suo percorso andato avanti a discapito di alcuni talenti come Valentina e Ludovica. In questo caso il giudice, che sembra sarà assente in questa semifinale, ha intenzione di ribadire il suo no all’eliminazione di Umberto Gaudino recluso e confinato nel suo stile e non compreso fino in fondo dai professori. Lo stesso ballerino è convinto che alla fine i professori sceglieranno Mameli soprattutto perché alcuni, come Alessandra Celentano, è ben orientata verso Vincenzo e Rafael. Dall’altra parte c’è chi appoggia apertamente Mameli come Stash che proprio in settimana ha fatto avere un messaggio al cantante dei bianchi per spingerlo a continuare a testa alta per rappresentare al meglio la sua musica. Clicca qui per vedere il video del momento.

LA DISCUSSIONE CON GIORDANA ANGI

Per Mameli però in settimana non c’è stato solo il “teatrino” fuori dalla casetta ma anche una serie di discussioni con i suoi compagni o, meglio, con Giordana Angi. I due compagni di casetta di Amici 2019 hanno litigato per via di alcuni cori e delle loro opinioni davvero divergenti. A quanto pare la questione è relativa ad Alberto Urso e alla sua base che (una su mille) era piena di cori. Questo secondo Mameli significa che se lui sbaglia o si allontana dal microfono qualcuno continua a cantare ma Giordana non ci sta: “Quando mi parla dammi del lei, quello ha una base su centomila con i cori, ma tu lo capisci che tu non canti e lui sì? Quindi merita più lui che te. A parte gli scherzi ma tu non ti vergogni della conversazione che stiamo avendo su uno che canta a cappella e sfonda lo studio. Accusare Alberto di cantare con i cori è una vergogna“. Clicca qui per vedere il video del momento.



