Mameli eliminato?/ Video Amici 2019: Loredana Bertè mischia di nuovo le carte

Mameli sotto accusa? Sembra proprio che per lui sia arrivato il momento di fare i conti con la furia di Loredana Bertè che non ha gradito proprio il suo salvataggio ad Amici 2019 e che adesso è pronta a rimettersi contro i professori rei di aver “ripreso con i loro giochetti” alla prima occasione disponibile. In effetti, nessuno si aspettava che Mameli vincesse su Valentina costretta a lasciare la scuola ed è per questo che il giudice, unico in questa edizione del programma di Canale 5, ha deciso di tornare all’attacco mettendo il cantante alle strette e chiedendo alla redazione di far rientrare in gioco la ballerina dei blu con la speranza che, con i professori fuori dai giochi, sia lei a rimanere e non Mameli. Il pubblico è pronto a sostenere il cantante e in queste ore ha pensato bene di spingere sui social per perorare la sua casa, ma questo basterà?

LO SCONTRO CON VALENTINA

In settimana tutti si sono schierati contro di lui, almeno i blu di Amici 2019, seguendo a ruota quello che ha affermato Loredana Bertè subito dopo la puntata e trascinando anche Timor Steffens. Il coreografo ha “tradito” i suoi colleghi professori schierandosi dalla parte del giudice e, quindi, contro Mameli, ma lo scontro più duro ha riguardato proprio i due ragazzi, i due rivali. In effetti il cantante dei bianchi ha sottolineato che questo procedimento è assurdo visto che altri compagni sono usciti prima di Valentina e che quindi il discorso doveva essere esteso a tutti: “Quindi Valentina sta qui fino a sabato. Se dovesse vincere lei io dunque vado a casa. Con tutto il rispetto, io sto una settimana sapendo che sono in sfida. Allora riprendiamo tutti quelli che c’erano prima e torniamo sui banchi. E non lo dico perché ci sono io, credetemi. Siamo tutti in sfida. Io la prossima settima esco, poi arriva Britti e dice che non gli sta bene e anch’io metto una felpa e sto un’altra settimana”. La stessa Valentina non ha preso bene le sue affermazioni e ha risposto a tono dicendosi sicura che tutti al suo posto avrebbero accettato questa occasione.

IL GUANTO DI SFIDA CON ALBERTO URSO

Le cose non sono andate meglio con un altro ragazzo di Amici 2019 ovvero Alberto Urso. In particolare, proprio negli ultimi pomeridiani prima del nuovo serale in onda questa sera, lo stesso Mameli ha deciso di lanciare un guanto di sfida. Se il cantante dei bianchi riuscisse a spuntarla con Valentina, si troverebbe davanti un altro sfidante ovvero Alberto Urso che lo stesso Mameli ha definito contraddittorio visto che per mesi gli ha detto che le sue canzoni erano forte ma che non sapeva cantare molto rispetto ad altri. Proprio per questo Mameli ha deciso di proporre una sfida di inediti cantando tre ritornelli a testa ma il siciliano non si è detto convinto che sia giusto visto che bisogna essere completi su cover, inediti e non solo la promozione. Alla fine Alberto Urso ha deciso di accettare la sfida ma non solo sugli inediti ma aggiungendo una cover, come se questo non bastasse chiede anche un’eliminazione diretta ma Mameli non ci sta e ridendo dice no: “Mi hai fatto un po’ ridere e visto che tu ti senti il preferito del pubblico e dei professori, vuoi andare all’eliminazione”. Come andrà a finire? Clicca qui per vedere il video del momento.



