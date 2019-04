Mameli/ I professori lo criticano, il pubblico lo eliminerà? (Amici 2019)

Mameli sarà l’eliminato di questa sera ad Amici 2019? Tutto lascia pensare che sia proprio lui il cantante che finirà alla gogna questa sera proprio sulla scia dell’amico Alvis che sabato scorso ha lasciato la scuola. Le cose per lui non sono migliorate e tutti i professori, o quasi, hanno avuto qualcosa da dire contro di lui non solo durante la scorsa puntata ma anche in settimana quando in casetta è arrivato il video con le parole dei professori del programma. “Per come ha cantato, meritava lui di uscire, mi accorgevo di alcune parti calanti, soprattutto nelle canzoni senza autotune, era duro, era dura da seguire quella performance lì… stai cantando, però porta a casa almeno il minimo”. Le critiche dei professori piovono addosso al cantante e non solo da quella che è la giuria di canto ma anche da quella di ballo e, in particolare, da Timor Steffens, Veronica Peparini e Alessandra Celentano che lo bocciano senza sè e senza ma.

LE CRITICHE DEI PROFESSORI

Mameli ascolta in silenzio le critiche dei professori di Amici 2019 convinto che, almeno in parte, abbiamo ragione soprattutto per via della sua performance sulle note de “Il cielo è sempre più blu”. Proprio su di lui Timor Steffens dice: “Dovrebbe concentrarsi sulla presenza, quando sei sul palco devi pensare che quella persona sia un eroe, deve essere in grado di connettersi con il pubblico che lo ascolta. Lui è uno dei più deboli sul palco”, il coreografo premia Alberto Urso che è riuscito a rappare nonostante le sue origini e il suo studio. Bocciato anche da Alessandra Celentano che “a parte certi persi, alcuni suoi inediti in cui lo trovo bravo, tutto il resto è ripetitivo, ha sempre lo stesso modo di cantare e la stessa pronuncia, non riuscirei ad ascoltare i suoi pezzi”. Infine, sembra più clemente Veronica Peparini che lo trova carino in alcune cose un po’ meno in altre, soprattutto le cover: “Lo ascolto e non lo ascolto”. Clicca qui per vedere il video del momento.

L’ALLENAMENTO FISICO CAMBIERA’ LE COSE?

Mameli in questa settimana si è dato molto da fare non solo sulle canzoni e sul suo modo di fare musica ma ha deciso anche di mettere in gioco il suo corpo come gli hanno consigliato i professori di Amici 2019. In vista del nuovo serale in onda questa sera si è messo in movimento anche in palestra. L’ilarità in rete non è mancata visto che Mameli non sembra molto atletico e non sono mancate meme dedicate al cantante soprattutto quando aveva addirittura difficoltà ad alzarsi da terra. Come finirà la sua settimana? Alla fine sabato tornerà di nuovo nella casetta dei bianchi o uscirà bocciato anche dal pubblico? Clicca qui per vedere il video del momento.



