Mameli ripescato ad Amici 2019?/ Video, scherzo a Giordana e proposta alla Bertè

Mameli è stato ripescato ad Amici 2019? Il talent show di Maria De Filippi tornerà in onda in diretta questa sera ma il cantante non ci sarà nonostante quello che si era visto ad inizio settimana nella fascia pomeridiana. Dopo l’eliminazione di sabato scorso, il cantante si era presentato in casetta con tanto di felpa rossa con su scritto Alex Britti comunicando ai ragazzi che era stato proprio il professore a rivolerlo nella scuola come era successo a Valentina per volere di Loredana Bertè. L’accoglienza non è stata delle migliori soprattutto da parte di Giordana Angi che quando ha rivisto il compagno, tra risate e commenti vari, ha subito rilanciato: “Ma non è possibile… che ci fai di nuovo qua!”. Non solo il compagno le aveva fatto credere di essere tornato in casetta (con il supporto della redazione) ma essere pronto per una sfida per il suo reintegro e che l’allieva scelta fosse proprio Giordana Angi. In realtà tutto si è rivelato uno scherzo e la stessa cantante ha poi commentato: “Ero convinta che saresti dovuto restare un’altra settimana, capisci? Sei stato bravissimo. Ero nera! Scusami per averti trattato male”. Clicca qui per vedere il video del momento.

LA PROPOSTA A LOREDANA BERTÈ

Mameli non molla e mentre sui social annuncia che presto comunicherà le date del suo instore invitando i fan ad accorrere numerosi, dalle pagine di Comingsoon.it rilancia la sua diatriba con Loredana Bertè con tanto di proposta indecente che, sicuramente, la giudice non prenderà in considerazione. Lei stessa non ha visto in lui un talento tale da giustificare il suo percorso al serale di Amici 2019 ed è a lei che lui rivolge il suo appello sicuro della sua apertura mentale e professionale che, magari fuori dalla scuola, potrà spingerla ad accettare Mameli. Lui stesso dichiara: “Ora preparerò i live e spero che ci saranno tanti momenti di condivisione con le persone che mi vogliono bene. Inviterò agli instore anche la Bertè. Una cosa è certa: con il mio zaino in spalla andrò alla ricerca di De Gregori. Il mio più grande sogno è proprio quello di incontrarlo e magari chissà, collaborare insieme a lui. In qualche modo lo troverò”. Quale dei due sogni si avvererà per primo?

