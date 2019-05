Mameli ripescato ad Amici 2019/ Video, torna per la semifinale: la scelta di Britti

Colpo di scena a un passo dalla semifinale di Amici 2019. Un video postato su Instagram dal profilo ufficiale del talent mostra Mameli con una divisa rossa che il pubblico ha già visto qualche settimana fa, pronto a rientrare in casetta. Chi ha seguito il serale sa che Loredana Berté, all’eliminazione di Valentina Vernia, fece richiesta di una sfida speciale proprio con Mameli, che venisse poi giudicata dal pubblico a casa per dare alla ballerina la possibilità di riprendersi il posto che Mameli, secondo la Berté, gli aveva rubato. Stessa cosa accade oggi a Mameli. Il cantante, per volontà di Alex Britti, torna nella scuola con la tuta da “sospeso” con scritta “Britti”. Il musicista e prof di Amici “ricambia” il favore alla Berté, riportando in gara l’elemento che lei per settimane ha cercato di mandare via.

MAMELI TORNA AD AMICI 18 PER LA SEMIFINALE

Mameli è quindi effettivamente ripescato ad Amici 18 ma la sua sorte rimane un punto interrogativo. Così come un punto interrogativo restano le modalità con le quali potrà sfidare e tentare di riprendere il posto al serale perso la scorsa settimana. Probabilmente questo verrà svelato nel corso del daytime di Amici in onda domani su Real Time. Il ragazzo potrebbe ripetere la sfida con Umberto Gaudino, che l’ha visto uscire (poi è stato lo stesso ballerino eliminato); oppure potrebbe vedersela con i cinque semifinalisti. La decisione resta ai professori e alla produzione ma una domanda nasce spontanea: quale sarà la reazione di Loredana Berté a questa scoperta?





