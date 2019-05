Manila Gorio e Francesca Giuliano/ Botte da orbi: schiaffi per colpa di Chando Luna?

Dopo aver energicamente discusso nel salotto di Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, la giunonica Francesca Giuliano e la trans Manila Gorio se le sono date di santa ragione. La rissa, fotografata in stile fotoromanzo, ha interessato le due, dopo essersi promesse una battaglia tramite social, attraverso i rispettivi canali ufficiali di Instagram. Sono quindi bastate due donne perfettamente truccate e con un outfit completo, accompagnate da un paparazzo che, guarda caso, si trovava casualmente da quelle parti, per creare il litigio dell’anno. Prima il battibecco sul web, poi il faccia a faccia televisivo e successivamente le botte, tanto da considerarsi due ex amiche. Il motivo principale di tanto rancore? Il presunto tradimento avvenuto alle spalle di Manila, con protagonisti proprio la pin-up di Avanti un altro e Chando Erik Luna (ex di Grecia Colmenares ed attuale compagno della Gorio). L’infedeltà è reale oppure fa parte di un “gioco” all’ultimo scatto esattamente come il presunto litigio in strada con tanto di tirata di capelli?

Manila Gorio e Francesca Giuliano: botte da orbi in strada

La presunta infedeltà di Chando con Francesca Giuliano, avrebbe sollevato in Manila Gorio un brutale moto di vendetta, tanto da accapigliarsi con lei per strada. Le fotografie hanno già fatto il giro della rete ed anche dei giornali, riaprendo la questione (probabilmente mai chiusa). Ed infatti, tra le due protagoniste di questo particolare gossip, c’era già “maretta” nel corso del loro incontro da Barbara d’Urso. La Gorio aveva attaccato: “Dichiari ai giornali che sono 2 anni che sei casta e non fai sesso e ora ti vuoi prendere il mio ragazzo”, la Giuliano ha quindi controbattuto: “Io lezioni di vita da te non me le prendo. Sei tu che hai rubato il fidanzato a Grecia. Io non rubo i fidanzati”. Dopo la puntata, pare che le due si siano date l’appuntamento per un caffè per chiudere la questione in maniera privata. Evidentemente qualcosa deve essere andato storto e le due, si sono prima insultate e poi prese per i capelli e schiaffeggiate. Dopo avere attirato l’attenzione dei passanti, qualcuno ha anche cercato di separarle e facendo fatica ad allontanare l’una dall’altra: quando e dove il prossimo round?

