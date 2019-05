Manlio Dovì/ Ai tempi del Bagaglino con Pamela Prati… (Maurizio Costanzo Show) 

Dal Bagaglino al teatro, Manlio Dovì non si è mai fermato dal punto di vista professionale, anche se è rimasto per tanti anni lontano dal piccolo schermo. Ha scelto di vivere la sua carriera nello spettacolo nei teatri italiani, come dimostra l’ultima commedia musicale, Tango, che lo vedrà sbarcare al catanese Teatro Ambasciatori il prossimo 24 maggio. Un casting iniziato già ad inizio anno nella città siciliana, in presenza dello stesso protagonista. Questa sera, giovedì 2 maggio 2019, Manlio Dovì sarà invece ospite del Maurizio Costanzo Show proprio per parlare del futuro lavorativo e forse anche per fare un tuffo nel passato. Gli spettatori più adulti di sicuro ricordano le sue imitazioni del Principe Carlo, al fianco di Leo Gullotta nei panni di Camilla Parker Bowles e molti personaggi ancora. Fra i più recenti invece ricordiamo Luca Giurato e Lucio Dalla, quest’ultimo interpretato tre anni fa durante la sua partecipazione al Tale e Quale Show.

Manlio Dovì “figlio” di Pippo Baudo

L’imitazione è una vera e propria arte e Manlio Dovì è riuscito a farsi apprezzare nello spettacolo italiano proprio per le sue abilità di cogliere con rapidità i tratti salienti di ogni personaggio-icona del piccolo schermo. “Quando un personaggio è così forte caratterialmente, è facile“, ha detto poco tempo fa a Uno Mattina, rievocando il mito di Alighiero Noschese. Uno dei più grandi interpreti in Italia, uno dei precursori di questa particolare branca del genere comico. Non è un caso se Dovì del resto ha ricevuto il premio Angelo Musco, un riconoscimento nazionale che gli è stato assegnato durante la dodicesima edizione della kermesse siciliana. Moderno nella comunicazione e flessibile in ambito teatrale, Manlio Dovì non ha comunque avuto una vita personale molto semplice. Soprattutto alla luce della frattura vissuta con l’ex compagna, come ha rivelato a DiPiù tempo fa, avvenuta dopo sette anni di convivenza. ‘Figlio’ per certi versi di Pippo Baudo, che lo ha scoperto come talento promettente, ha vissuto un duro colpo anche dieci anni fa, quando sul Bagaglino è calato definitivamente il sipario.

