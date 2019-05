Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo/ Senza gli Afterhours (Concerto Primo Maggio 2019)

Innumerevoli ormai i progetti musicali a cui il leader e fondatore degli Afterhours, Manuel Agnelli, si dedica, segno della sua costante voglia di ricerca. E anche quelli televisivi, a parte X Factor di cui ha dato solo giudizi negativi dopo essere stato uno dei giudici, adesso impegnato con un suo talk show personale, Ossigeno, su Rai 3. Eccolo adesso con un tour solista: “Gli Afterhours non si sciolgono ma ora ho bisogno di libertà, per la prima volta farò un tour con il mio nome” ha detto a Repubblica. In realtà non è da solo e qualcosa degli Afterhours, il violinista del gruppo e polistrumentista Rodrigo D’Erasmo, altro sperimentatore di situazioni musicali. “È un grosso cambiamento che viene da esigenze personali, in primis quella di fare musica senza una progettualità pesante intorno, senza dipendere da binari già scritti come succede quando sei un tour da palazzetti come quello degli Afterhours” dice ancora. E di cosa si tratta? “Volevo uno spettacolo che fosse il contrario di tutto quello che ho fatto negli ultimi anni. Una cosa è sicura: non sarà mai uguale a se stesso. L’idea è di cambiare di sera in sera facendo canzoni degli Afterhours completamente rivisitate, non solo in versione acustica. E poi ci saranno le cover che hanno segnato e raccontano il mio percorso con una parte per me totalmente inedita: lo storytelling”. Niente paura però: “Ma gli Afterhours non si sciolgono. Prima o poi riprenderanno con qualche tipo di nuova creatività. Anche gli altri elementi del gruppo hanno bisogno di prendere aria al di fuori di un progetto che ormai è diventato enorme. In questo momento, troppo“. Al suo gruppo intanto dedica un bel progetto: “I progetti sono tanti, per esempio un doppio cd e dvd, contenente un docufilm firmato da Giorgio Testi sulla trentennale storia della band, in uscita per commemorare il grande concerto Forum di Assago dello scorso 10 aprile intitolato Noi siamo Afterhours“. E intanto ha anche aperto uno spazio culturale dove fare musica, incontri, mostre a Milano, sempre insieme all’amico Erasmo, che si chiama Germi come il primo disco degli Afterhours.

MANUEL AGNELLI, DUETTO CON DANIELE SILVESTRI?

Rodrigo D’Erasmo nato in Brasile, è entrato a far parte degli Afterhours quando la loro carriera era già lunga, nel 2008. Nel contempo ha suonato con una lista lunghissima di altri musicisti, tra cui gli inglesi Muse e poi Fritz da Cat, Nidi d’Arac, Bugo, Collettivo Angelo Mai, Cesare Basile, PFM, Simone Cristicchi, One Dimensional Man, Il Teatro degli Orrori, GNUT, A Toys Orchestra, Calibro 35, Dente, Giorgio Canali & Rossofuoco, Appino, Le luci della centrale elettrica, Eva Mon Amour, Daniele Silvestri, Dellera, Dimartino, Nada, Non voglio che Clara e Roberto Angelini. E anche una colonna sonora, quella del film Terapia di coppia. A proposito degli Afterhours dice che “spesso dico serviva mettere un punto per poter sancire un traguardo e tornare a vivere. Vivere per aver qualcosa da scrivere, l’unica formula che conosciamo per alimentare le nostre creatività e tornare in studio a progettare un nuovo lavoro. Per noi la musica è un’esigenza, molto prima che un lavoro. Ma sento che avremo presto l’esigenza di tornare a scrivere e suonare insieme”, riporta Repubblica. Oltre al loro repertorio, i due musicisti visto che sul palco del primo maggio si esibisce anche Daniele Silvestri, del cui brano presentato a Sanremo Manuel Agnelli è coautore, potrebbero fare una improvvisata e accompagnarlo nell’esecuzione proprio di Argentovivo.

VIDEO SU MANUEL AGNELLI E RODRIGO D’ERASMO

© RIPRODUZIONE RISERVATA