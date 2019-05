Manuel Bortuzzo/ “Le cose belle che mi aspettano sono più delle brutte” (Domenica In)

Manuel Bortuzzo, il giovane coinvolto in una sparatoria a Roma lo scorso 3 febbraio, sarà ospite questo pomeriggio a Domenica In. Il ragazzo, costretto su una sedia rotella dopo l’incidente, si racconterà ai microfoni di Mara Venier insieme a papà Franco. I due racconteranno quella terribile giornata nella capitale ma anche il percorso di recupero e di riabilitazione che Manuel sta affrontando per prendere parte alle prossime Paralimpiadi di nuoto a Tokyo. Dopo la tragedia e il sogno spezzato delle Olimpiadi per un presunto scambio di persona, Manuel sta provando a rifarsi una vita. Nonostante tutto resta uno dei maggiori talenti del nuoto italiano, una persona coraggiosa e tenace che in qualche modo cercherà di prendersi le sue rivincite contro un destino assurdo. A Domenica In sarà Manuel in persona a raccontare come la sua vita sia cambiata da quel giorno in avanti.

Manuel Bortuzzo a Domenica In, la storia del classe ’99 di Trieste

La passione per il nuoto e per la vita, contro la maledetta sfiga che quel giorno lo ha visto vittima di una terribile sparatoria a Roma. Manuel Bortuzzo, ospite oggi pomeriggio a Domenica In, è nato nel 1999 a Trieste. Ragazzo simpatico e dal carattere forte, si è trasferito a Treviso da giovanissimo dove si è allenato e specializzato nel mezzofondo fino al trasferimento ad Ostia per i 400 e i 1500. All’età di diciannove anni il suo sogno si è infranto per la paralisi dovuta alla sparatoria di domenica 3 febbraio 2019, probabilmente per uno scambio di persona. Manuel Bortuzzo ha subito uno sparo ed è stato colpito alla spina dorsale nei dintorni di un pub della capitale. Dalle sue parole dopo l’incidente è sempre emerso uno spirito battagliero e ottimista: “Ho guardato avanti e ho cercato tutte le cose più belle che potevano esserci e che mi aspettano e sono molto di più di quelle brutte che ho passato”.

Manuel Bortuzzo, vita privata e fidanzata

Nella sua ospitata a Domenica In, Manuel Bortuzzo parlerà anche di amore e sentimenti. Sappiamo che il giovane nuotatore è fidanzato da qualche mese e che la sua ragazza lo ha supportato con tutte le sue forze in un periodo per lui molto difficile e complicato. Nel giorno di San Valentino lo stesso Manuel aveva dedicato un post romantico alla fidanzata, con la scritta: “Ci prenderemo ogni cosa”. Alto un metro e novanta, dopo un mese dall’incidente è tornato in piscina per cominciare le cure con la fisioterapia. Sportivamente parlado è nato e cresciuto nel Team Veneto e in seguito è stato tesserato da altre società. L’attore Raoul Bova, in tal senso, sta lavorando ad un progetto per la tv dedicato proprio alla storia di Manuel Bortuzzo.



