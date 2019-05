Manuel Galiano/ Uomini e Donne, la scelta è vicina: l’attacco di Giulio Raselli

La scelta di Giulia Cavaglià è ormai vicinissima. La tronista di Uomini e Donne sta per svelare a tutti chi tra Manuel Galiano e Giulio Raselli vuole al suo fianco. Intanto le cose in studio si fanno sempre complicate, soprattutto per Manuel. Sono continue le liti tra il corteggiatore e Giulia, che inizia a titubare di alcuni atteggiamenti e comportamenti del ragazzo. “Sono in ansia. – ammette lui alle pagine del magazine di Uomini e Donne –Alterno emozioni positive a emozioni negative.” Il problema è la forte attrazione che lei prova per il suo rivale: “Giulia è sempre più Vicina a Giulio ed è inutile omettere che tutto questo mi spaventi. Quando sono più sereno, invece, inizio a pensare a quello che proviamo quando siamo solo io e lei e l’idea di uscire insieme prende forma. Giulia è molto scaltra ed estremamente brava a nascondere le sue emozioni, perciò, neppure ora che siamo alla fine, riesco davvero a capirla.”

GIULIO RASELLI: “MANUEL? NON MI PREOCCUPA!”

D’altronde, Giulio Raselli ammette di non essere affatto impensierito da Manuel Galiano. “La presenza di Manuel non mi preoccupa di per sé” dichiara infatti il corteggiatore di Giulia Cavaglià. Pur capendo che tra loro c’è comunque qualcosa, Giulio dichiara: “Sicuramente tra di loro ha avuto un peso importante l’attrazione fisica e la curiosità che era scattata in passato, quando si sono incontrati anni fa in un locale.” Però ribadisce di non essere impensierito da Manuel: “Sono abbastanza convinto, però, che per come è fatta Giulia, abbia più bisogno di un uomo che di un ragazzino come Manuel”.

