Manuel Galiano/ Uomini e Donne, sfogo contro Giulia Cavaglià: “non ci sto più”

Manuel Galiano è sempre più preso da Giulia Cavaglià ma non accetta più di passare in secondo piano rispetto al rivale Giulio Raselli. Tra la tronista e Giulio, infatti, l’attrazione fisica è sempre più forte e, nella puntata del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 17 maggio, di fronte al passionale bacio tra i due, Manuel si lascerà andare ad un duro sfogo. Pur non volendo gettare la spugna e avendo come obiettivo il cuore di Giulia, il bacio scatenerà la dura reazione dle corteggiatore. “Io se vedo una ragazza che mi piace che bacia un altro ragazzo, io non ci sto più con quella ragazza, Giulia. Mi dispiace. Sono fatto così”, saranno le frasi che pronuncerà Manuel. Nonostante tutto, però, Giulia non sarà turbata.

MANUEL GALIANO: “STO ATTRAVERSANDO UN PERIODO DIFFICILE”

Pur provando un forte interesse per Giulia Cavaglià, Manuel Galiano non riesce a digerire determinati atteggiamenti della tronista come ha confessato ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Non sto attraversando un periodo sereno. Inizio a vedere degli atteggiamenti di Giulia che ho difficoltà a mandare giù. Vederla così vicina agli altri corteggiatori, non mi fa assolutamente piacere. Provo sempre più difficoltà a vederle queste cose” – ha spiegato il corteggiatore che ha poi aggiunto – “Adesso inizio a stufarmi di vederla rincorrere gli altri. […] Quando sono arrabbiato tendo ad alzare i toni e a rispondere stizzito. Ecco perché in certi casi preferisco chiudermi e stare in silenzio”. Manuel, però, non ha alcuna intenzione di lasciare la trasmissione volendo continuare a corteggiare Giulia che, tuttavia, dovrà accettarlo esattamente per quello che è: “Mi comporterò come mi verrà naturale. Non mi plasmerò mai sulla base di cosa può piacerle o non piacerle. Manuel è questo, con i suoi difetti e i suoi pregi”.

