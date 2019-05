Manuel Galiano/ Video, tra baci e segnalazioni lascia lo studio di Uomini e donne

Manuel Galiano sarà ancora protagonista della nuova puntata del trono classico di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio. I giovani chiuderanno la settimana di messa in onda del programma e dopo l’ampio spazio dedicato ieri ad Andrea Zelletta, oggi tutti gli occhi saranno puntati su Angela Nasti e Giulia Cavaglià ma, soprattutto, dei loro corteggiatori, Manuel Galiano sorpreso. Per il bel moretto oggi le emozioni non mancheranno a cominciare dalla gioia per quello che è successo in esterna con Giulia Cavaglià e finendo alle lacrime. I due in esterna si sono incontrati, si sono voluti e si sono baciati e lui a rivedere le scene di quello che è successo si commuove ammettendo di essere davvero preso della tronista e di poter dire, finalmente, di provare qualcosa di importante. Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata di oggi e che mostra proprio le lacrime del corteggiatore.

LA SEGNALAZIONE E L’ADDIO AL PROGRAMMA

Ma quanto durerà tutto questo? Davvero poco visto che la puntata di Uomini e donne si complicherà presto quando arriverà il momento di parlare della possibile segnalazione ai danni di Manuel Galiano. Secondo quanto riferisco a Giulia Cavaglià sembra proprio che il corteggiatore sia stato avvistato in un locale ma questo non è tutto visto che con lui c’era una ragazza e che lui la stava baciando. Lui nega e parla di quella che è solo un’amica ma Giulia gli crederà? A quanto pare no visto che nello stesso video vediamo Manuel piangere e lasciare lo studio con tanto di bacio a Maria De Filippi, come andrà a finire per lui? Lo scopriremo solo con la messa in onda della puntata di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA