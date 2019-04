Manuela Arcuri e Luca Favilla/ Video: “Un bel disastro” (Ballando con le Stelle 2019)

Manuela Arcuri e Luca Favilla sono riusciti a superare con successo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2019, nonostante l’intoppo che ha segnato il loro Jive sulle note di “Proud Mary”. Nel corso di una difficilissima capriola in aria, l’attrice non è riuscita a recuperare l’equilibrio e, per salvarsi da una caduta quasi inevitabile, ha dovuto improvvisare un movimento scoordinato. L’inatteso passo falso, che da parte della giuria le ha fatto guadagnare solo 18 punti, le è costato una penultima posizione, ma a salvarla da un verdetto sfavorevole è stato il tesoretto di Francesco Giorgino che con ben 25 punti, in aggiunta al totale già accumulato, l’ha traghettata fino al terzo posto. Di seguito, i voti con i quali la giuria ha valutato al sua esibizione: Ivan Zazzaroni, voto 4; Fabio Canino, voto 4; Carolyn Smith, voto 3; Selvaggia Lucarelli, voto 4; Guillermo Mariotto, voto 3.

Milly Carlucci a Manuela Arcuri: “Sei riuscita a recuperare, ma…”

“Ci hai fatto prendere un colpo, ti ho vista con il naso per terra”. Così Milly Carlucci ha accolto Manuela Arcuri e Luca Favilla nel parterre dopo l’esibizione realizzata a Ballando con le Stelle 2019. Per Guillermo Mariotto, infatti, la caduta è stata “un bel disastro”, ma Favilla ha visto nell’intoppo qualcosa di molto positivo: “Ma quale disastro, ho visto Manuela che è riuscita a recuperare nonostante l’errore”. Qualche complimento anche da parte di Carolyn Smith, che tuttavia, pur sottolineando i tanti meriti dell’aspirante ballerina, non ha potuto fare a meno di giudicarla con un 3. “Sono rimasta un po’ perplessa perché essendo tu molto alta, già il ballo è molto difficile, sarebbe stato meglio restare un po’ in basso”, ha detto la presidentessa di giuria. “Determinati movimenti – ha aggiunto poi – sono andati bene […] ma c’è ancora da lavorare tantissimo. Complimenti perché non ti sei presa di panico e sei riuscita a recuperare”.

Le critiche a Manuela Arcuri: “Non è stata la tua esibizione migliore”

La bocciatura per Manuela Arcuri e Luca Favilla è arrivata anche da parte di Ivan Zazzaroni, per il quale quello realizzato sulle note di “Proud Mary”, “non è stato un gran Jive. La difficoltà – ha aggiunto Zazzaroni – credo che sia proprio fisica, è il ballo più difficile per chi ha un fisico come il tuo che – complimenti – qui non sei uscita”. Ma la stoccata finale è arrivata da Selvaggia Lucarelli, che si è rimangiata tutti i complimenti elargiti fino a oggi. “Non è stata la tua esibizione migliore, sei portata su alcuni balli, il Jive non è il tuo cavallo di battaglia”. Di fronte alle critiche, però, la Arcuri non è rimasta con le mani in mano e, ripercorrendo la sua lunga settimana di prove, ha ammesso: “Mi sono cimentata in un ballo totalmente diverso da quelli che abbiamo fatto fino alla scorsa settimana. Ho chiesto a lui (Luca Favilla, ndr) quale fosse il più difficile. L’ho preso come una sfida, ci ho provato, ce l’ho messa tutta”. Di seguito, il video della performance.

Il video di Manuela Arcuri e Luca Favilla

