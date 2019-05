Manuela Arcuri/ “Giovanni Di Gianfrancesco? Ecco come mi ha conquistata”

Manuela Arcuri si racconta a La Vita in Diretta: dalla maternità all’amore, passando per la famiglia e il grande ritorno in tv grazie a Ballando con le Stelle. «È molto sensibile, dolce. Ora mi sta sicuramente guardando: gli mando un bacio. Ieri ha compiuto cinque anni. Mi ha chiesto di portarlo in un grande negozio di giocattoli perché deve scegliere da solo il suo regalo», ha raccontato a proposito del figlio Mattia. E pare che sia uno “showman”, quindi potrebbe seguire le orme di mamma Manuela: «Garantisco io per lui. Gli piace giocare dopo cena, prima di andare a dormire: io presento e lui costruisce la storia». Ma l’attrice ha parlato anche del compagno Giovanni Di Gianfrancesco, arrivato dopo una serie di storie importanti: «Lui non ha mai vissuto la nostra storia facendosi influenzare dal personaggio. Mi ha sempre amato per quella che sono, sin dal primo giorno. Questo mi ha fatto innamorare di lui».

MANUELA ARCURI SU GIOVANNI DI GIANFRANCESCO

Manuela Arcuri a La Vita in Diretta ha spiegato come è nato l’amore per Giovanni Di Gianfrancesco. «Eravamo amici all’inizio, avevamo lo stesso gruppo. Quindi ci siamo divertiti insieme, e questo ci ha unito tanto poi da farci innamorare», ha raccontato l’attrice. Manuela Arcuri ha parlato anche del fratello Sergio, a cui è particolarmente legata: «Da piccola dicevo di voler sposare mio fratello, perché lo vedevo perfetto. Mi proteggeva e consigliava, era il mio punto di riferimento». L’icona sexy che ha fatto sognare gli italiani ha poi parlato di Ballando con le Stelle: «Ce la sto mettendo tutta, è un programma impegnativo». Invece sulla sua immagine ha spiegato: «Faceva parte del mio lavoro. La bellezza porta anche a dei pregiudizi, contro cui ho dovuto combattere da sempre». Manuela Arcuri ha poi dato dei consigli di seduzione: «Non bisogna farsi aspettare troppo a cena. Gelosia? Non funziona per conquistarlo, non sono d’accordo. La sensualità invece sì».

