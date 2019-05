MANUELA ARCURI/ Mattia, Giovanni Di Gianfrancesco e la sorpresa della mamma

Manuela Arcuri è la prima ospite della puntata di Domenica In, il talk show di successo condotto da Mara Venier su Rai1. La concorrente di Ballando con le Stelle 14 parla della polemica tra Selvaggia Lucarelli contro Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro: “non riusciamo a vedere tutto, siamo sempre dietro le quinte e quindi non sappiamo…meglio così perchè non siamo influenzati da quello che succede nella gara”. Poi la ballerina si sofferma sulla giuria di esperti: “spesso è severa, si deve limitare a commentare e giudicare il ballo. Loro dicono che non hanno mai commentato la persona, secondo me è vero, loro hanno giudicato solo il loro balletto”. La Arcuri si sofferma sul suo percorso all’interno del dancing show di Raiuno e non nasconde di aver sempre accettato le critiche considerandole qualcosa di costruttivo.

Manuela Arcuri a Ballando con le Stelle 14

“Ci alleniamo tutti i giorni, tutto il giorno, dalla mattina alla sera, peraltro per il 24 maggio dobbiamo portare quattro balletti, sarà un impegno importante” dice Manuela Arcuri che è ancora in gara visto che il 24 maggio dovrà contendersi con Ettore Bassi la possibilità di arrivare alla finale. Poi l’attrice parla della sua vita privata e del figlio Mattia: “ha fatto da pochissimo cinque anni, mi sono dedicata pienamente a lui. Ho sospeso il mio lavoro per dedicarmi a lui, è la cosa più bella del mondo. Quando sono a casa cerco di recuperare il tempo perso con lui”. Parlando del suo ruolo di mamma, Manuela confessa: “sono super protettiva, apprensiva, ho sempre paura, mi preoccupo tantissimo per lui, le attenzioni sono tutte e assolutamente dedicate a lui”. L’attrice poi parla dell’uomo che le ha cambiato la vita: Giovanni Di Gianfrancesco. “E’ il grande amore, noi eravamo amici prima quindi ci siamo cominciati a frequentare così. Poi ci siamo persi di vista, ma quando ci siamo rincontrati non ci siamo più persi. Sono sei anni che ci amiamo…E’ bello, è una persona completamente al di fuori di questo mondo, non mi vive vome personaggio e questa cosa mi è sempre piaciuta, non mi ha mai fatto sentire la Arcuri, ma come Manuale. Abbiamo un rapporto così sincero, puro” dice la Arcuri.

Manuela Arcuri: la sorpresa della mamma

Allora Mara Venier domanda: “siete sposati?” e la Arcuri replica “no, ma ci pensiamo”. Allora la zia Mara lancia l’invito a Giovanni: “allora questo matrimonio?”. Poi a sorpresa il video messaggio di Sergio Arcuri, il fratello: “sei riuscita a mettere Mattia al centro della tua vita e a renderlo la cosa più importante. Sei un pò apprensiva, ma sei bella tu, che hai questa grandissima capacità di essere una bravissima mamma. Sei una sorella meravigliosa e da qualche anno sei anche diventata una bravissima mamma”. Nel giorno della festa della mamma, Mara Venier fa una sorpresa in pieno stile “Carramba che sorpresa” con l’arrivo in studio della mamma di Manuela: “con lei ho un rapporto speciale, più che mamma e figlia, siamo amiche e sorelle. Questa è una cosa meravigliosa, poi mi ha regalato la gioia di avere un nipotino”. Poi la mamma parla dell’esperienza di Ballando: “si sta facendo conoscere per quella che è realmente, si è riscattata, è tornata al suo pubblico” e legge una lettera alla figlia tra la commozione generale.



