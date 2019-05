Manuela Arcuri/ “Mio figlio Mattia mi ha cambiato la vita, per lui…”

Manuela Arcuri racconta l’amore per il figlio Mattia al settimanale Chi. In attesa della sfida con Ettore Bassi che animerà la puntata di Ballando con le stelle 2019, in onda venerdì 24 maggio, l’attrice si lascia andare svelando i dettagli della sua nuova vita da mamma. Da quando è arrivato Mattia, nato nel 2014 dal suo amore con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri ha cambiato le proprie priorità. Se, infatti, prima, al primo posto c’era la carriera, da cinque anni a questa parte c’è Mattia che è anche il suo più grande fan e la segue con entusiasmo anche nella sua avventura di concorrente di Ballando con le stelle. Come tutte le mamme, l’attrice non ci ha pensato su due volte a rinunciare anche ad offerte di lavoro pur di non perdere nulla della vita del suo bambino che segue personalmente.

MANUELA ARCURI: “MIO FIGLIO MATTIA MI HA CAMBIATO LA VITA”

Manuela Arcuri non perde occasione per parlare del figlio Mattia urlando davanti alle telecamere delle trasmissioni a cui partecipa tutto il suo amore per lui. Recentemente, ospite di Mara Venier a Domenica In, infatti, l’attrice non ha trattenuto l’emozione parlando del suo bambino. “Ho lasciato tutto per dedicarmi completamente alla crescita di mio figlio. Adesso, ogni volta che sono a casa tento di recuperare il tempo perduto. Sono una mamma apprensiva, super protettiva. Lui è la cosa più bella della mia vita”. Diventare mamma, dunque, è il dono più bello che la Arcuri potesse ricevere. Nonostante i tanti successi che è riuscita a raggiungere con il suo lavoro, non c’è nulla che valga quanto l’amore di suo figlio Mattia.

