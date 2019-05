MANUELA ARCURI/ “Pamela Prati? Un copione già scritto” (Storie Italiane)

Manuela Arcuri ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele ha parlato di Ballando con le Stelle e del caso Pamela Prati. La concorrente, ancora in corsa per la finalissima della quattordicesima edizione del dancing show di Raiuno, ha detto di essere in gravi difficoltà visto che il suo partner di ballo ha avuto un piccolo incidente che l’ha costretto tre giorni di riposo forzato. “Sono in una situazione complicata, il mio ballerino si è fatto male e abbiamo due serate consecutive” ha detto la Arcuri che venerdì prossimo si giocherà la sua permanenza a Ballando con le Stelle 14 nella sfida contro Ettore Bassi. Non solo, l’attrice ha anche commentato la giuria di esperti, che non sempre ha apprezzato le sue doti da ballerina: “La giuria non è stata tenera nei miei confronti, forse hanno delle aspettative alte, non so cosa si aspettano da me. Venerdì sarà il pubblico a decidere, spetta a loro decidere. Mi raccomando votatemi, soltanto il vostro affetto mi potrà portare avanti”.

Manuela Arcuri su Pamela Prati: “un copione già scritto”

Durante l’intervista, Eleonora Daniele ha chiesto a Manuela Arcuri del caso Pamela Prati per via delle dichiarazioni del fratello Sergio Arcuri. L’attrice senza girarci troppo intorno ha detto: “un copione già scritto” e poi ha raccontato la sua esperienza con Pamela Perricciolo, una delle agenti della Prati: “dieci anni fa sono stata presa in giro da queste due persone. Una non l’ho mai conosciuta, ma Pamela Perricciolo mi ha totalmente preso in giro. Si è presa gioco di me, questo è stato il suo gioco perverso senza alcuna fine solo per il gusto di giocare”. La Arcuri ricostruisce quello vissuto qualche anno fa: “mi fece vedere delle foto di un bellissimo ragazzo di nome Simone Coppi, all’epoca ero single non avevo famiglia né single, ha giocato le sue carte facendo presa sul mio lato fragile, Mi voleva presentare questo suo amico, aveva costruito intorno una storia e le ho detto presentamelo. Mi ha fatto parlare con lui più volte al telefono, poi è stato tutto una bolla di sapone, è durato un mese e mi sono resa conto che non esisteva”. Quale fosse l’obiettivo non è dato saperlo, anche se la Arcuri una spiegazione ce l’ha: “giocare con una persona come me è stata la sua gratificazione, non ci sono altri motivi”.

Manuela Arcuri: “Pamela Perricciolo ha giocato con me”

Il gioco di Pamela Perricciolo è durato poco con Manuela Arcuri, che si è subito resa conto di essere presta in giro. L’attrice però non nasconde: “ci sono rimasta malissimo, mi sono sentita presa in giro, poi non avevo bisogno di conoscere questo ragazzo, è stata una piccola parentesi prendendomi in un momento che ero presa da altro, non mi sono fatta tante domande. Ha giocato con me solo con la mia persona, questa è stata la mia esperienza diretta. Dopo dieci anni c’è questa organizzazione dietro un matrimonio per attirare popolarità e soldi sia tutto nella norma e nella regola di un loro gioco etichettato”. Non è la prima volta che le agenti della Prati organizzano una messa in scena di questo tipo; la Arcuri è solo una delle tante vittime: “è un gioco surreale, mi fa sorridere, fanno avanti da tanti anni fino ad oggi, all’apoteosi di un matrimonio. Va avanti da troppi anni, credo che loro abbiano una perversione, credo che ci sia un problema di questo tipo alla base di tutto”.



