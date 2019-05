Mara Maionchi/ La lite con Iva Zanicchi e il tradimento del marito (Che tempo che fa)

I fan di X Factor sono ancora amareggiati dall’addio di Mara Maionchi, ospite oggi di Che tempo che fa: ha deciso di chiudere le porte al talent di Sky Uno. Non si tratta della prima volta che la nota discografica prende le distanze dal programma: in passato, la sua uscita ha creato un vuoto tale che Mara è rientrata dalla porta secondaria per dare vita al primo dietro le quinte con il suo commento. A due anni dal suo ritorno effettivo come giudice, ha deciso però di fare marcia indietro e chiudere la parentesi, gettando nel panico tutti gli spettatori che seguono il programma. Con l’assenza della produttrice e di Fedez, ci si chiede infatti chi sarà in grado di raccogliere due testimoni così importanti. Mara Maionchi sarà inoltre ospite di Che tempo che fa per la puntata di oggi, domenica 5 maggio 2019. Il suo annuncio è avvenuto proprio meno di un mese fa quando era ospite di Fabio Fazio, per cui è lecito chiedersi se anche questa volta sceglierà di rivelare un altro dei suoi progetti. Il momento è quello giusto per la giudice ‘cialtrona’, come ama definirsi spesso. Ad aprile si è chiusa anche la parentesi di Italia’s Got Talent ed il pubblico pretende di sapere già da adesso quando ritornerà in televisione.

Mara Maionchi, Che tempo che fa: pronta a rispondere alla Zanicchi?

Mara Maionchi, ospite di Che Tempo che fa, deciderà di rispondere alle rivelazioni di Iva Zanicchi? Durante una puntata del Grande Fratello 16, la cantante ha deciso di condividere con gli spettatori un inedito retroscena con la discografica, che all’epoca del suo debutto nel mondo della musica le aveva sconsigliato di proseguire il suo sogno di cantare. Un punto di vista sbagliato, come hanno dimostrato i tanti anni di successo della Zanicchi. Intanto Mara sembra essersi dedicata agli spot pubblicitari. Dopo essere ritornata al fianco di Enrico Nigiotti per le scritte dei Baci Perugina, spunta come testimonial della nuova Opel Combo. Non si tratta di un evento inedito, visto che a fine marzo la Maionchi è stata chiamata come super ospite dello Sporting Club di Monza, in occasione dell’evento solidale Vivi la tua voce. Sarà l’inizio di un matrimonio fra musica e auto? Non è escluso, soprattutto perché questo percorso potrebbe permettere a Mara di allontanarsi da quell’emotività che spesso l’ha fatta entrare in crisi durante il periodo di X Factor.

Mara Maionchi e il tradimento del marito

All’età della pensione Mara Maionchi ha scoperto la notorietà. Una nuova vita che in famiglia hanno preso bene, anche se la porta a svelare vicende personali, come la grave malattia e il tradimento del marito. Se del tumore ha parlato su suggerimento del professor Veronesi per far coraggio alle altre ammalate, diverso è il discorso delle “corna”. «Non ricordo più quando ne ho parlato, ma anche con questa confessione volevo dare una mano a chi si è trovata o si trova nella stessa situazione», ha raccontato al Corriere della Sera. Per lei comunque non è stato grave: «Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui». Ma se fosse stata una storia duratura, avrebbe reagito diversamente: «Così per fortuna non è stato. Ho perdonato naturalmente e non mi sono sognata di vendicarmi», ha raccontato Mara Maionchi. Forse anche per questo il suo matrimonio dura da 47 anni.



