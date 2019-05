Mara Venier e Maria De Filippi “alleate” contro la d’Urso/ L’accordo per Domenica In

Mara Venier lascia lo studio di Amici 2019 prima della fine della puntata. Maria De Filippi prende parola per annunciare che una dei tre giudici speciali di questa sera deve andare via, visto che domani c’è un “impegno molto importante”: Domenica In. La conduttrice deve andare via in vista della conduzione che la aspetta domani ma, prima di salutare tutti e dopo una gaffe, si assicura che la De Filippi ricambi il suo favore e sia ospite nel suo show su Rai Uno una delle prossime puntate. “Maria, hai tempo fino al 26 maggio per essere mia ospite a Domenica In. Decidi tu quale delle due domeniche”. La De Filippi non si tira indietro e dichiara “Il 26 non so se riesco perché c’è la finale e si fa tardi. Il 19 sono da te”.

Maria De Filippi, sgarro alla d’Urso? “Io e il vincitore di Amici 18 ospiti a Domenica In”

La promessa fatta da Maria De Filippi a Mara Venier ha subito scatenato qualche commento malizioso sul web. Domenica In è infatti concorrente diretto di Domenica Live, show che Barbara d’Urso conduce su Canale 5. E se in Rai la De Filippi si è fatta spesso intervistare, mai questo è accaduto dalla d’Urso. Il fatto che la De Filippi si faccia intervistare a Domenica In, favorendo in qualche modo il concorrente della d’Urso, solleva un po’ di polverone sul web. Soprattutto visto che alla Venier, Maria De Filippi fa un’altra promessa: alla fine di Amici 2019, anche il vincitore sarà suo ospite a Domenica In. Un vero e proprio “sgarro” a Barbara d’Urso, che potrebbe prendere molto male questa notizia vista la stima per la De Filippi…

