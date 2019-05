MARA VENIER/ Lascia la Rai? Così saluta e ringrazia l’azienda (Domenica in)

Mistero attorno alle sorti di Mara Venier dopo la fine di Domenica in. La stagione televisiva si avvia alla conclusione, così come il suo contratto con la Rai, che scadrà proprio tra qualche settimana. Giusto in tempo per portare a termine questa fortunata edizione, che di fatto ha segnato il suo ritorno a casa. In pochi ci avrebbero scommesso, ma la Domenica in targata Mara Venier è stata un vero successo. Merito della “freschezza vintage” di un format che non stanca mai, malgrado gli anni che passano e i conduttori che cambiano. Per la Venier, a dire il vero, è stata più una riconferma, dal momento che – a Domenica in – si era già fatta conoscere negli anni Novanta. Fu lei, tra il ’93 e il ’97, a portare al successo il programma, guadagnandosi l’appellativo di “Signora della Domenica”. E in effetti non c’è gara: tra Mara Venier e Barbara d’Urso – la sfidante di Canale 5, – è sempre la prima a vincere.

Mara Venier tra Rai e Mediaset

Il destino televisivo di Mara Venier appare ancora indefinito. La Rai ha messo in chiaro fin da subito che il contratto sarebbe durato un anno, senza ulteriori dettagli circa l’auspicato rinnovo. Dati alla mano, però, è probabile che la conduttrice venga riconfermata per l’edizione 2019/2020. Gli ascolti l’hanno premiata, e il gradimento è stato altrettanto ampio. Amici e colleghi (tra cui Maurizio Costanzo) si sono complimentati con lei per il garbo e lo stile delle interviste, intime, interessate eppure mai indiscrete. Erano anni che Mara non si vedeva a viale Mazzini, complici gli impegni in Mediaset dell’ultimo periodo. Ma la Mamma è sempre la Mamma (Rai) e – ricevuta la proposta – Mara ha accettato subito.

Il congedo di Mara Venier

“Grazie a Rai 1, al pubblico e al lavoro, non me lo sarei mai aspettata. La mia prospettiva era quella di regalare tre ore di serenità e riflessione. Credo di esseri riuscita”. Così Mara Venier saluta il pubblico di Domenica in, alla fine della scorsa puntata. Che sia il suo implicito addio al programma? Per ora nessuna certezza. In un’intervista di qualche mese fa a Un giorno da pecora, Mara Venier accennava a un progetto di Claudia Mori riguardante una fiction, La Fioraia del Giambellino, in cui avrebbe dovuto interpretare la protagonista. Considerando però il disastro di Adrian, prodotta dallo stesso Clan Celentano qualche mese fa, è improbabile che Mori & co. abbiano ancora voglia di investire. Per questo, le sorti di Mara Venier si fanno sempre più incerte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA