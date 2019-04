MARA VENIER/ Uscita a 4 con Nicola Carraro, Alessia Marcuzzi e Paolo (Domenica in)

Ottimo risultato per Mara Venier e la Domenica in “Pasqua edition”: la puntata della settimana scorsa ha intrattenuto in media 1.796.000 telespettatori per il 18,05% di share. Il merito va in parte al forfait di Barbara d’Urso, che ha preferito staccare mandando in onda “il meglio di” (Domenica Vintage). Un’altra amica (nemica?) con cui la Venier se l’è vista di recente è Alessia Marcuzzi. Questa settimana, infatti, hanno trascorso una serata insieme in compagnia dei rispettivi mariti. Si era parlato di un litigio avvenuto nel dietro le quinte dell’Isola dei famosi, voce prontamente smentita dai fatti (e dalle foto) riportati sui tabloid. Le colleghe sono state sorprese da Vero in giro per i locali della capitale, l’una insieme a Nicola Carraro, l’altra con Paolo Calabresi Marconi. Un’uscita a quattro per stare un po’ insieme, rilassarsi, ridere e soprattutto mangiare.

Mara Venier “casalinga disperata”

Il diario pubblico di Mara Venier è il suo profilo Instagram. Mara pubblica spessissimo foto spontanee, “random”, quasi mai posate. Ai suoi fan dà prova di essere una donna normale, una che non ha paura di farsi fotografare in jeans e maglietta mentre pulisce il terrazzo di casa. Un attico di lusso, certo, ma niente domestica. Alla cura dell’appartamento ci pensa lei stessa: così la vediamo armarsi di scopa e sifone per le #puliziedipasqua. “Cag*te di gabbiani a gogò. Per non parlare di pioggia di sabbia. Quanto mi piace pulire”, fa sapere nella didascalia. La vista alle sue spalle è a dir poco mozzafiato: il balcone affaccia su una delle zone più belle e suggestive di Roma, ed è uno dei motivi per cui – a ottobre – Mara ha deciso di acquistare proprio quella casa.

Mara Venier promossa da Maurizio Costanzo

Mara Venier si destreggia benissimo tra vita privata e piccolo schermo. Il suo segreto? Non porre confini: così la vediamo su Instagram mentre pulisce il terrazzo di casa, o in un ristorante romano in compagnia dell’amica vip Alessia Marcuzzi. Prevedibilmente, la genuinità è il suo asso nella manica. Anche Maurizio Costanzo, critico tv per Libero, si dice “stupito”: nel pezzo parla di qualità assoluta delle interviste a Domenica in, non necessariamente ricche di scoop, ma funzionali quanto basta a trarre sempre aspetti inediti del personaggio. A dire il vero, però, quando un vip siede davanti alla Venier, cala automaticamente la maschera e si mostra rilassato e sincero. Così appare inadeguato parlare di “personaggio” quando chi siede su quella poltrona è una “persona” normalissima. Ed è proprio questa normalità, che Mara tira fuori, anche a scapito della spettacolarizzazione richiesta dal contesto televisivo.



