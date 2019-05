MARCELLO CONTRO MARIA ANTONIETTA/ Uomini e Donne, “mi voleva come amante”

Marcello e Maria Antonietta tornano a litigare durante una nuova puntata del Trono Over di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Il Cavaliere dopo aver terminato la frequentazione con Maria Antonietta è felice con Angela, una donna che ha attirato la sua attenzione e che potrebbe rivelarsi quella giusta. Proprio parlando della donna, Marcello dice: ” Voglio ringraziare Angela per il coraggio dimostrato perché dopo la campagna denigratoria io son passato come un uomo che alle 10.30 della sera ha lasciato Maria Antonietta da sola in città, ma non è vero”. La donna interviene immediatamente, ma l’uomo vuole raccontare la sua versione senza essere interrotto: Non mi fermare perché voglio spiegare per bene le cose. Ore 10.30 di sera la signora che ho ospitato e non ho invitato, si è autoinvitata, ho avuto grande piacere ad accoglierla ed ospitarla. Le ho presentato un amico, l’ho inserita nel mio mondo dell’equitazione perchè avevo un concorso. Dopo questo evento abbiamo mangiato pane e pomodoro dopo giorni di ristoranti; quella sera alle ore 10.30 mi ha domandato “sei innamorato?”.

Maria Antonietta contro Marcello : “mi voleva come amante”

Le parole di Marcello a Uomini e Donne fanno letteralmente impazzire Maria Antonietta che, una volta lasciato il suo posto, si alza e comincia ad inveire verso l’uomo gridando la sua verità. “Parlo per le cose che so” dice la Dama che riparte dall’ultima frase dell’uomo: “vorrei riprendere da pane e pomodoro e in quel momento sentiamo le canzoni e dico balliamo. Stavamo ballando abbracciati ed io ero felice, ma lui mi fa sappi che vado in trasmissione per cercare la donna della tua vita, ma io chi sono? Allora “cerco una donna in trasmissione, mi volevi usare e hai detto quando mi fidanzato ti vengo a trovare ad Ancona perchè ti voglio come amante”. Allora Marcello replica fermamente alla donna che sembra quasi impazzita: “non volevo parlare di te, ma mi stai costringendo a dire cose che non volevo”.

Tina Cipollari contro Maria Antonietta: “cerchi visibilità”

Maria Antonietta non si lascia minimamente spaventare dalle parole dell’uomo, anzi con fare deciso continua la sua arringa contro Marcello facendo delle scottante rivelazioni. “Lui vuole stare in trasmissione solo per visibilità e gli piacciono donne come Belen Rodriguez e Elisabetta Gregoraci” rivela la donna, che precisa parlando della loro frequentazione: “nessuno è obbligato a rispondere ai miei sentimenti, ma tu mi devi ringraziare”. A questo punto è Tina Cipollari a prendere la parola dal pubblico di Uomini e Donne accusando la donna di cercare visibilità come tutti: “cerchi anche tu visibilità, visto che sei anche attrice di teatro”. La diatriba non finisce qui, visto che anche Valentina chiede di intervenire: “ma perchè sei alzata? Ti sei lasciata con Marcello e basta! Tu sei svalvolata proprio!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA