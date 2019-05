Marco Balestri piange a Mattino5/ Video: “Mio padre è morto presto, mi è mancato”

A Mattino 5 si torna a parlare di Michael Terlizzi per via di quello che è successo nella casa del Grande Fratello e, in particolare, di quando lui è entrato nella casa proprio per mettere a tacere le malelingue su di lui a cominciare proprio dal problema alle braccia e finendo alla sua presunta omosessualità. Franco Terlizzi ha difeso a spada tratta il figlio e oggi lo fa nuovamente a Mattino 5 sciogliendosi in lacrime. Chi lo segue sin dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi sa bene che l’ex pugile è molto sensibile quando si parla di suo figlio e della sua famiglia e anche oggi è successo lo stesso. A differenza delle altre volte, però, Marco Balestri, ormai ospite fisso di Mattino 5, non riesce a non dire la sua ma non per sdrammatizzare questa volta ma per rincarare la dose: “Mi viene voglia di abbracciarlo, io ero ragazzo che ho perso mio padre, ho sentito ‘quando hai bisogno’ un abbraccio di un padre è diverso, mi è sempre mancato. Vorrei abbracciarlo ma non ho l’età“.

LA COMMOZIONE DI MARCO BALESTRI E FEDERICA PANICUCCI

Alla fine però i due si abbracciano ed è un momento sicuramente molto delicato non solo per gli opinionisti ma anche per la stessa conduttrice che si commuove un po’. Proprio ormai tre anni fa, Federica Panicucci ha dovuto dire addio all’amato padre e questa è una questione che non riesce davvero a mandare giù e che ogni volta torna a galla e la travolge e lo stesso è successo oggi visto che anche la sua voce era un po’ rotta dall’emozione in questo tenero momento tanto da invitare Marco Balestri ad abbracciare Terlizzi senza tirarsi indietro. Ecco il video del momento:

La commozione a #Mattino5 di @Balestritweet riguardando l'incontro tra Franco Terlizzi e suo figlio Michael… e noi ci sciogliamo così 😢😍 pic.twitter.com/eGvNKzm7tY — Mattino5 (@mattino5) May 10, 2019





