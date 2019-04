Marco Bocci, è morta zia Giuliana Cecchini/ Lutto e triste addio di Laura Chiatti

View this post on Instagram

Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita… buon viaggio mia @giuliana_cecchini_giuly , nessuno ha amato questa vita più di te. ♥️