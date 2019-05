Marco Caltagirone inganna Barbara d’Urso?/ “Non posso mostrarmi”, Verissimo smentisce

Barbara d’Urso “raggirata” sul caso del misterioso matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone? La domanda sorge spontanea dopo quanto accaduto a “Live-Non è la d’Urso”. La conduttrice ha infatti dichiarato che le immagini delle nozze saranno trasmesse in esclusiva da “Verissimo”, il programma di Silvia Toffanin. Poi però ha appreso dall’uomo che lui non può assolutamente mostrarsi, anche attraverso una foto, proprio per questo accordo con il programma. «Tra sette giorni ti sposerai e ci saranno le immagini, so che c’è un’esclusiva per Verissimo», ha spiegato Barbara d’Urso. Ed è a questo punto che Marco Caltagirone ha dichiarato: «Infatti non posso farmi vedere assolutamente da nessuna parte perché ho un contratto con questa esclusiva». Stranita dall’affermazione dell’uomo, Barbara d’Urso ha chiesto per essere sicura di aver capito bene: «Cioè tu non puoi apparire in nessuna foto perché hai un contratto?». E lui ha spiegato: «Non mi va di apparire e non posso perché c’è un contratto». A poche ore di distanza però è arrivata la smentita di Verissimo…

MARCO CALTAGIRONE INGANNA BARBARA D’URSO?

In molti si sono chiesti perché Marco Caltagirone non sia uscito allo scoperto per dimostrare la sua esistenza e la veridicità delle prossime nozze con Pamela Prati. L’uomo, intervenuto telefonicamente a “Live-Non è la d’Urso”, ha spiegato che ciò non è possibile perché c’è un accordo con “Verissimo” per il quale non può mostrarsi fino al giorno del matrimonio. «Non puoi apparire perché c’è un’esclusiva e non vuoi perché sei una persona molto discreta», ha sintetizzato poi la conduttrice che ha preso per buone le dichiarazioni del suo ospite. «Rispettiamo l’esclusiva», ha aggiunto Barbara d’Urso, spiegando di nutrire profondo rispetto per il programma di Silvia Toffanin. Ma nelle ultime ore è arrivata la smentita da parte di Verissimo alla dichiarazione sul contratto: «Come già detto, durante l’intervista con @pamelaprati, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l’ora di conoscerlo!». Marco Caltagirone allora ha ingannato Barbara d’Urso?





