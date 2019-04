MARCO CARTA A VIENI DA ME/ “Dallo psicologo a 10 anni, mia nonna? Un mito!”

Ospite nell’angolo dedicato a La Cassettiera a Vieni da me è oggi Marco Carta. Gli oggetti presenti nel primo cassetto sono stati gli strumenti da parrucchiere: un paio di forbici e un pettine. “Il parrucchiere è un artigiano ed è il lavoro che credevo fosse della mia vita perchè non credevo che sarei diventato un cantante”, ha spiegato il giovane artista. “Sono tutti parrucchieri in famiglia, sin dai miei nonni. Mia zia riponeva grande fiducia in me ma la musica era il mio ‘piano A'”, ha però aggiunto. Marco Carta ha poi ripercorso il momento della sua vittoria sul palco dell’Ariston: “Da bambino guardavo il Festival con ossessione ma i miei non credevano a questa cosa, ci credevo solo io”, ha ammesso. I pochi soldi che aveva li spendeva per le trasferte Cagliari-Roma: “La nonna si arrabbiava”, dice. Dal secondo cassetto è emerso un quadro con le classiche macchie di Rorschach: “Io ho fatto due anni di analisi, dai 10 ai 12 anni perchè mia nonna era preoccupata per il futuro mio e di mio fratello”, ha spiegato. “Senza obblighi e senza impegno ha chiesto a noi di andare dallo psicologo, mia nonna è un mito assoluto!”, ha aggiunto. All’improvviso però non ha sentito più l’esigenza di andare: “Ora sto bene”, le ha detto, “e così è finita, avevo buttato fuori tutto il dolore”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MARCO CARTA A VIENI DA ME

Marco Carta torna a Vieni da me. Nel giorno della Festa della Liberazione in cui festeggia anche l’onomastico, Marco Carta è pronto a raccontarsi davanti alla cassettiera della trasmissione di Raiuno condotta da Caterina Balivo. Il cantante sardo, attraverso i cassetti, ripercorrerà i momenti più importanti della sua vita: dalla morte della mamma fino al successo conquistato grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Quella di Marco Carta è stata una vita intensa in cui il cantante ha conosciuto il dolore, ma anche la felicità. Ancora oggi, nonostante siano passati diversi anni, la sofferenza più grande vissuta da Marco è sicuramente la morte dell’adorata mamma. Grazie a lei, però, ha imparato a non arrendersi mai e a lottare per realizzare i propri sogni. “Mia madre, la forza mia. Io sono sempre collegato a lei, mi aiuta, mi guida, mi è vicina. Mia madre è come il mare, un ricordo indelebile della mia vita. Oggi sono consapevole che si trovi in un posto senza tempo e grazie alla musica sono sempre in contatto con lei”, ha raccontato qualche tempo fa al settimanale Top.

MARCO CARTA, LA DEDICA D’AMORE SU INSTAGRAM

E’ un periodo sereno quello che sta vivendo Marco Carta grazie anche all’amore del fidanzato. Il cantante sardo, infatti, al settimanale Vero ha confessato di avere accanto a sè una persona che o rende feice. “Rispetto a me lui è tutto il contrario, forse proprio per questo mi ha colpito. È molto pacato ed equilibrato, io invece sono schizzato e sempre a mille. È bello avere una persona così rilassata accanto”, ha dichiarato. Su Instagram. due giorni fa, poi, ha scritto una bellissima dedica d’amore. “È bello camminare fianco a fianco ma è ancor più bello sapere che ogni tanto posso darti le spalle con la consapevolezza di ritrovarti quando mi volterò“, si legge sotto la foto pubblicata dal cantante. Le sue parole sono dedicate al fidanzato? I fans pensano di sì. Cliccate qui per vedere il post.





