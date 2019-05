MARCO CARTA/ Oggi compie 34 anni: “Sogno un bel regalo dalla Rai…” (Vieni da me)

Marco Carta ha festeggiato il suo compleanno in diretta a Vieni da me: oggi infatti compie 34 anni. Caterina Balivo gli ha infatti fatto entrare in studio una grande torta, con il numero relativo alla sua età. E quindi il cantante sardo ha espresso un desiderio e spento le candeline in compagnia di alcune fan. «Siccome porta sfortuna dirlo, ecco un indizio: desidero che quest’anno la Rai mi faccia un regalo», ha affermato Marco Carta. Durante l’intervista invece ha parlato della sua infanzia e della sua famiglia, sempre al suo fianco anche nei momenti più difficili. «Io sono cresciuto in una grande famiglia. Quando mia madre non stava bene, le mie zie sono state deliziose», ha raccontato Marco Carta a Vieni da me. E poi ha proseguito nel racconto: «Io e mio fratello non abbiamo mai sentito la mancanza di affetto. Mia madre combatteva contro un mostro gigantesco e loro accudivano noi». (agg. di Silvana Palazzo)

MARCO CARTA A VIENI DA ME

Marco Carta a Vieni da me per il “Volevo dirti…” di Caterina Balivo. Il cantante ha ricevuto diversi videomessaggi da amici e parenti in occasione dei suoi 34 anni. Come quello dell’amico Marco: «Ne abbiamo combinate tante», ha scherzato l’artista sardo. «Tu ci obbligavi a festeggiare il tuo compleanno nelle pizzerie dove si faceva karaoke. Dovevo sopportarti tutta la sera, mamma mia…», ha detto l’amico. E lui ha risposto: «Io sono bianco e nero, e a volte non conosco sfumature. Vivo le emozioni senza regole, perché non so darmene. Voglio scavare dentro di me per capire quanto posso andare in fondo, voglio conoscermi a fondo per gestirmi, perché sono molto sregolato». C’è stato anche il videomessaggio di Emanuela Aurelio: «Sei un uomo molto sensibile, un grande artista». E lui ha proseguito con la sua confessione: «Ho grande coraggio, ma a volte ho paura di non essere all’altezza, anche delle aspettative. A volte sento un peso sulle spalle perché devo superarmi. Io sono molto severo con me stesso, forse non sarei qui se non lo fossi».

“VOGLIO SPOSARMI E DIVENTARE PADRE”

«Passa il tempo ma non invecchi», dice invece il fratello che poi a Vieni da me lo ha incalzato con una domanda: «Ma quando ti sposi?». Allora Marco Carta ha rivelato un aneddoto: «Tempo fa su internet si scriveva che mi ero sposato segretamente». Dal pubblico si è sentita una battuta: «Ti sei sposato con Mark Caltagirone». E a Vieni da me sono scoppiate le risate. «Dovete parlare con Pamela Prati», ha scherzato lui. Poi però si è fatto serio e ha parlato dei suoi piani futuri, a livello privato: «Voglio sposarmi, ma non adesso. Mi piacerebbe compiere questo passo e vorrei diventare genitore per dare quello che è mancato a me. Non so che tipo di padre sarei, ma mi vedo nel dare il massimo a un figlio o ad una figlia». A Caterina Balivo ha poi rivelato di avere una passione per la cucina: «Per me è una terapia, mi fa stare molto bene. Sto studiando ricette nuove…». Invece quando si parla di alti e bassi ricorda l’operazione all’addome: «È stata dura». Poi ha scherzato: «Me l’hanno tagliato… L’addome. Quella così lì no».



© RIPRODUZIONE RISERVATA