Marco Galeotti, La notte vola in heavy metal/ Video, super show a All together now!

Marco Galeotti show: La notte vola a All Together Now in versione metal, pubblico in studio e sui social conquistato dalla riproposizione del successo di Lorella Cuccarini. L’emiliano si è presentato così prima di prendere il microfono: «Sono Marco Galeotti, sono un web designer ed ho 42 anni. Sono cresciuto ascoltando i Kiss e i Toto. Sono, come potete immaginare, un po’ introverso e sto facendo un po’ di fatica in questo momento, ma vi assicuro che non vi dimenticherete facilmente di me». E la sua esibizione ha mandato in estasi i giudici, tra cui Marco Salvati, uno degli autori della hit della Cuccarini. Al termine della canzone, Galeotti ha risposto così a chi gli chiedeva di come era venuta in mente l’idea: «Non lo so, sono quelle cose che capitano così e dici “come mai?”: non c’è una vera spiegazione». Il concorrente ha raccolto 41 punti: «Sono felice di esserci arrivato in qualche modo, vista la carenza di ossigeno».

MARCO GALEOTTI SHOW, SOCIAL IN DELIRIO

Marco Salvati ha poi preso parola: «Io ti devo dire, quando questa canzone è stata pensata e creata, non la pensavamo così: mi domando come è stato possibile non avere una versione come questa di questa canzone. Sono l’uomo più felice del mondo, chiamerò Lorella Cuccarini e le proporrò questa tua versione». Un brano e una versione che hanno convinto il popolo del web: «Raga mi sto già cercando la versione de “la notte vola” di quel ragazzo, ce l’avrò in loop tutta la serata», «Questa versione metal mi è piaciuta tanto, adesso la voglio cantata così da Lorella Cuccarini!», «La cover di “La notte vola” è stata fantastica, comunque mi aspettavo qualche pezzo brutal», «La notte vola ,con una nuova versione potrebbe tornare al top delle classifiche». Clicca qui per vedere Marco Galeotti in La notte vola a All Together Now.

