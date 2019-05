Marco Leonardi bacia Mia Gabusi in diretta/ Lei non la prende bene: “fidanzati? No!”

Mia Gabusi tende a sminuire il suo rapporto con Marco Leonardi dopo il bacio a tradimento che il diciassettenne le ha rifilato durante la diretta di Ballando con le Stelle. “Se siamo fidanzati? No, no. Non lo siamo” precisa la ballerina, che prova comunque ad alimentare le speranze ripescaggio per il suo partner di ballo. Marco Leonardi, infatti, si gioca l’ultimo posto disponibile tra i ripescaggi per tornare in gara. La coppia formata da Marco Leonardi e Mia Gabusi sembra aver convinto la giuria con la prova in pista, ma attenzione agli sfidanti Enrico Lo Verso e Samanta Togni. I due giovani “piccioncini” di Ballando Con Le Stelle, in ogni caso, hanno trovato una grande intesa e nonostante le smentite della Gabusi sembrano proprio due fidanzati. L’intesa c’è, sia in pista che fuori. La Carlucci, in attesa del verdetto sul ripescaggio, manda in onda un filmato che trasmette l’esperienza della coppia a Ballando con le Stelle. Un momento molto romantico.

Il bacio tra Marco Leonardi e Mia Gabusi a Ballando con le Stelle

Al termine dell’esibizione di questa sera a Ballando con le Stelle, Marco Leonardi ha provato a baciare Mia Gabusi. La coach di Leonardi è rimasta molto sorpresa dall’esuberanza del suo allievo, che intenerisce i giurati e il pubblico in studio. La Gabusi gela il gesto, forse infastidita dalle telecamere, ma è innegabile il feeling tra i due. Carolyn Smith e i colleghi giurati assegnano la propria metà del voto ai giovani ballerini. Così dopo il bacio tra Marco e Mia arrivano anche i primi verdetti sui ripescaggi: Antonio Razzi viene eliminato da Manuela Arcuri. L’ex politico si congeda con un “ce l’abbiamo messa tutta”. Marco Leonardi e Mia Gabusi, invece, dopo il 3-2 contro Enrico Lo Verso e Samanta Togni, cadono col 57% dei voti. La Carlucci li chiama a sè e li saluta calorosamente. Applausi per la nuova coppia di Ballando con le Stelle.

