MARCO LEONARDI E MIA GABUSI/ Social alleati e decisivi? (Ballando con le stelle)

Marco Leonardi e Mia Gabusi vogliono rientrare in gara e Ballando con le Stelle 2019 darà presto la possibilità alla coppia di sfruttare il ripescaggio. Penultima delle tre eliminate, la coppia è forse l’unica ad avere una chance in più rispetto ai rivali. Lo dimostra la vittoria social registrata da Marco durante la prima settimana di gara, subito dopo scemata per un motivo indefinito. Le qualità in fatto di ballo ci sono, ma qualcosa non ha convinto del tutto i giudici e nemmeno il pubblico a casa, visto che hanno preferito non salvare la coppia in previsione dello spareggio. Forse è l’inesperienza ad aver giocato a sfavore di entrambi i ragazzi, giovanissimi e con un forte desiderio di riscatto. La Gabusi intanto non svela nulla di che cosa succederà in pista questa sera, preferendo condividere Stories con i fan di Instagram di altro stampo. La vediamo infatti in coppia con Sara Di Vaira, impegnata nel dietro le quinte oppure per un aperitivo extra.

MARCO LEONARDI E MIA GABUSI

Il rosso è il colore di battaglia di Marco Leonardi, che spera di ritornare a Ballando con le Stelle 2019 grazie all’esibizione con Mia Gabusi. Nessun commento su quanto sta accadendo in queste settimane, in cui la coppia ha continuato ad allenarsi in previsione del ripescaggio. Nelle Stories di Leonardi troneggia però il colore del fuoco, che forse si riferisce proprio al fuoco che brucia in questo momento e che lo spingerà a scendere in pista con tutte le sue forze. “Domani sarò sempre lì, ai tavolini come nelle ultime puntate”, dice invece in una delle clip che ha condiviso con i followers. I post invece si fermano a quell’ultimo ballo fatto con la giovane maestra che ha provocato l’eliminazione della loro coppia. Il sostegno dei fan tuttavia non manca: sono tanti i ragazzi e le ragazze che vorrebbero rivedere di nuovo Marco impegnato nelle coroegrafie del dance show.

