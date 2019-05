Marco Ligabue, fratello di Luciano/ Pronto allo show (All Togheter Now)

Marco Ligabue sarà tra i protagonisti di All Togheter Now. Un cognome molto importante, Ligabue, artisticamente un peso davvero importante, il fratello Marco infatti è un cantante che però ha sempre subito il grande successo del fratello Luciano. Ma nella trasmissione è chiamato al giudizio con la possibilità di venire alla luce anche nel piccolo schermo. Naturalmente il cantante ha una sua storia, non solo il peso del fratello molto famoso. Inizia la sua carriera come chitarrista nel gruppo Rio e poi si diletta da solo come cantautore. Realizza circa tre album e poi per qualche anno non si sente più parlare di lui, lo scorso anno invece è uscito dopo cinque anni con un nuovo album che sta riscuotendo un ottimo successo. Cliccando qui potete ascoltare il singolo del 2018 del suo nuovo album.

Marco Ligabue: non ama parlare

Marco Ligabue, oggi ad All Togheter Now, non è un personaggio che ama parlare della sua vita privata, proprio come il fratello ha sempre tenuto il suo privato al di fuori della carriera e sono poche le persone che fanno entrare nella loro vita fuori dal palco, se si vuole conoscere qualcosa di Marco Ligabue si possono ascoltare le sue canzoni ed interpretare quello che lascia trapelare tra i testi delle canzoni della sua vita. Ecco che si conoscono personaggi davvero eccezionali tra i cento giudici, sarà molto bello vedere Marco anche quando non imbraccia la sua chitarra e vedere lati del carattere che sicuramente per via della sua riservatezza e delle poche comparse televisive non si sono mai viste.

Quante vite hai





© RIPRODUZIONE RISERVATA